L'assemblée se tiendra virtuellement le 7 avril 2022

TORONTO, le 6 avril 2022 /CNW/ - La Banque Royale du Canada (TSX: RY) (NYSE: RY) a annoncé aujourd'hui que son assemblée annuelle des détenteurs d'actions ordinaires se tiendra en format virtuel seulement le 7 avril 2022 à 9 h 30 (heure de l'Est). Ce changement de format survient à la suite de la confirmation d'un cas de COVID-19 qui a eu des répercussions sur de nombreux membres importants du personnel et de participants de l'assemblée annuelle. RBC a apporté ce changement conformément à ses protocoles relatifs à la COVID-19 et à son engagement à accorder la priorité à la santé et à la sécurité de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et des membres de la collectivité.

Nous accueillons favorablement la participation des actionnaires, qui pourront prendre part à l'assemblée annuelle intégrale par le biais d'une webémission en direct. Pour en savoir plus sur l'événement et vous y inscrire, visitez notre site Web Relations avec les investisseurs : https://www.rbc.com/investisseurs/assemblees-annuelles.html.

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 88 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

SOURCE Banque Royale du Canada

Renseignements: Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec : Relations avec les investisseurs : [email protected]; Relations avec les médias : Gillian McArdle, Communications