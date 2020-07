OTTAWA, ON, le 10 juill. 2020 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les désinfectants pour les mains ci-dessous, qui contiennent de l'éthanol de qualité technique dont l'utilisant dans les désinfectants pour les mains n'est pas autorisée, pourraient présenter des risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les Canadiens et les Canadiennes devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada tient à jour une liste de désinfectants pour les mains qui pourraient présenter des risques pour la santé afin que les Canadiens et les Canadiennes puissent facilement reconnaître des produits qu'ils pourraient s'être procurés et prendre les mesures qui conviennent. Les Canadiens et les Canadiennes sont invités à consulter régulièrement cette liste pour obtenir des renseignements à jour.





Produit Entreprise procédant au rappel NPN ou DIN Numéros de lots Date de péremption Date d'ajout Adclean (Technical) Adfast Canada Inc. 80098241 200423-114854 Avril 2022 10 juillet 2020 200505-114929 Mai 2022 Frid + Russell Désinfectant pour les mains Green Dolphin Systems Corp. Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette) Tous les lots. Le numéro de lot ne figure pas sur l'étiquette. La date de péremption ne figure pas sur l'étiquette. 10 juillet 2020 Germ Eliminator 677042 Ontario Ltd. (DBA Donview Manufacturing) 80101737 150301 Décembre 2020 10 juillet 2020 150302 150304 Décembre 2023 Vima-San Désinfectant pour les mains Green Dolphin Systems Corp. Non breveté (aucun NPN ni DIN sur l'étiquette) Tous les lots. Le numéro de lot ne figure pas sur l'étiquette. La date de péremption ne figure pas sur l'étiquette. 10 juillet 2020 Vitalpur Laboratoire Capillaire Guy Décaux 80100023 1 2 3 7 8 9 10 La date de péremption ne figure pas sur l'étiquette. 10 juillet 2020

