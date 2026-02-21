/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien fédéral destiné au développement économique autochtone/ English

REGINA, SK, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui du développement économique des communautés et des entreprises des Premières Nations.

Date :
le 22 février 2026

Le gouvernement du Canada annoncera un soutien fédéral destiné au développement économique autochtone (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)
Heure :
10 h (HNC)

Endroit :
Pro Metal Industries Ltd.
581, Boychuk Way
Régina (Saskatchewan)

