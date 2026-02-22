Le soutien de PrairiesCan aidera à créer des débouchés économiques grâce à l'innovation en technologies propres, à la fabrication et à l'agriculture

REGINA, SK, le 22 févr. 2026 /CNW/ - La gestion des déchets organiques peut s'avérer coûteuse, nécessiter un vaste territoire et être difficile pour de nombreuses communautés rurales et autochtones, surtout lorsqu'elle attire des animaux sauvages indésirables. Les nouvelles technologies propres s'attaquent à ces problèmes en transformant les déchets organiques en ressources précieuses qui soutiennent la production alimentaire, la création d'emplois et la croissance économique durable.

L’investissement fédéral favorise l’économie circulaire autochtone (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé un investissement de 855 000 $ par l'intermédiaire de PrairiesCan afin que Cowessess Ventures Ltd. (CVL) puisse construire une installation de compostage rapide et de biofertilisant sur le territoire de la Première Nation de Cowessess (Cowessess).

CVL collabore avec B-Nature Biotech (B-Nature) et Pro Metal Industries (Pro Metal) pour établir une initiative d'économie circulaire menée par les Autochtones qui combine la gestion avancée des déchets organiques, la production alimentaire locale et la fabrication exploitée par les Autochtones. Dans le cadre du projet, CVL installera et exploitera également un dôme de croissance permettant de produire des aliments toute l'année. Le compost et l'engrais produits grâce au système de compostage rapide fourniront des nutriments peu coûteux pour stimuler la production serricole et agricole.

B-Nature et CVL ont collaboré pour concevoir un système qui aidera Cowessess à accroître la production alimentaire sur son propre territoire, à détourner les déchets organiques des sites d'enfouissement et à résoudre le problème des ours qui ont accès aux déchets. Pro Metal contribue à la conception et à la fabrication des bacs à matières organiques à l'épreuve des ours et de l'infrastructure de compostage.

Avec la nouvelle serre en dôme utilisable toute l'année, le nouveau processus de compostage ferme la boucle des éléments nutritifs à Cowessess et peut être facilement adapté pour être utilisé par d'autres Premières Nations ainsi que d'autres communautés rurales.

Les objectifs du partenariat entre CVL, B-Nature et Pro Metal sont les suivants :

améliorer et accroître le compostage pour soutenir la productivité agricole et favoriser le développement économique durable;

créer de nouveaux emplois pour les Autochtones dans les domaines de la fabrication, de l'exploitation d'installations, de la distribution de compost et des services de technologie agricole;

contribuer à des initiatives de développement économique, de production alimentaire et de technologies propres pouvant être utiles à d'autres communautés rurales et autochtones.

Citations

« Cowessess ouvre la voie à une gestion des déchets plus sûre, plus durable et plus novatrice, en transformant le compost en systèmes alimentaires locaux plus solides. Notre nouveau gouvernement fédéral appuie fièrement leur travail visant à accroître la sécurité alimentaire, à créer des possibilités économiques dans leur communauté et à stimuler une économie rurale de la Saskatchewan en pleine croissance qui bâtit un Canada fort. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural

« Partout dans les Prairies, notre gouvernement aide les communautés autochtones à saisir les possibilités d'assurer la durabilité de l'économie. Les solutions créées par Cowessess et ses partenaires traceront la voie pour que d'autres communautés améliorent la gestion des déchets, produisent de la nourriture localement et stimulent la croissance économique. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Cet investissement appuie la production alimentaire locale et fait en sorte que davantage de Canadiens auront accès à des produits frais locaux toute l'année. Notre gouvernement est déterminé à investir dans les innovations agricoles, assurant ainsi une chaîne d'approvisionnement solide et un avenir prospère pour tous les Canadiens. »

-L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement permet à Cowessess d'adopter une approche concrète et dirigée par la collectivité en ce qui concerne le développement de l'économie circulaire, en détournant les déchets organiques des sites d'enfouissement, en produisant de la nourriture sur notre propre territoire et en créant des emplois qualifiés ainsi que des possibilités de production appartenant aux Autochtones. Grâce au compostage rapide, à la culture tout au long de l'année et à l'infrastructure construite localement, nous améliorons la sécurité de la communauté, renforçons la sécurité alimentaire et construisons un modèle pouvant être adopté par d'autres Premières Nations et communautés rurales. »

-Rebecca Âcikahtê, gestionnaire du développement des affaires pour la durabilité, Cowessess Ventures Ltd.

« Cet investissement permet à Cowessess d'être le chef de file de la nouvelle génération de technologies propres dirigées par les Autochtones. Notre plateforme de compostage rapide transforme les déchets organiques en amendements des sols sécuritaires et riches en nutriments, et ce, en quelques jours plutôt que quelques mois; elle permet de créer des emplois localement, de renforcer la sécurité alimentaire et de réduire les émissions des sites d'enfouissement. Avec CVL et Pro Metal, nous créons un modèle d'économie circulaire évolutif qui pourra être reproduit dans les communautés rurales et des Premières Nations partout au Canada. »

-Raj Behari, B-Nature Biotech

« Pro Metal, une entreprise du Pasqua First Nations Group, se réjouit de collaborer avec B-Nature afin de concevoir, de mettre au point des prototypes et de fabriquer localement des bacs à l'épreuve des animaux sauvages pour la collecte sécuritaire des matières organiques, ce qui facilitera l'initiative d'économie circulaire menée par les Premières Nations de Cowessess Ventures Ltd. »

-Matthew Murray, directeur des ventes, Pro Metal Industries Ltd.

Faits en bref

CVL a été créée par Cowessess en 2018 pour superviser les activités commerciales existantes et nouvelles, notamment l'aménagement des terrains urbains, les ressources naturelles, les participations détenues dans les entreprises existantes, les énergies renouvelables, la construction, et plus encore.

B-Nature est une société de biotechnologie de Saskatoon spécialisée dans la technologie de compostage rapide à l'échelle industrielle.

La Première Nation Pasqua a acquis Pro Metal en 2015. Pro Metal est une usine de transformation des métaux appartenant entièrement aux Premières Nations.

