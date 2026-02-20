Avis aux médias - Le gouvernement du Canada annoncera un soutien fédéral destiné au développement économique autochtone English
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les Prairies
20 févr, 2026, 12:00 ET
REGINA, SK, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui du développement économique des communautés et des entreprises des Premières Nations.
Date :
le 22 février 2026
Heure :
10 h (HNC)
Endroit :
Pro Metal Industries Ltd.
581, Boychuk Way
Régina (Saskatchewan)
Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378
ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388
SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies
Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781
