REGINA, SK, le 20 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État (Développement rural), au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, annoncera un financement fédéral à l'appui du développement économique des communautés et des entreprises des Premières Nations.

Date :

le 22 février 2026

Le gouvernement du Canada annoncera un soutien fédéral destiné au développement économique autochtone (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Heure :

10 h (HNC)

Endroit :

Pro Metal Industries Ltd.

581, Boychuk Way

Régina (Saskatchewan)

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781