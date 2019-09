MISE À JOUR - Avis aux médias - Daniel Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, fera une annonce au sujet d'une importante infrastructure d'eau dans la communauté de la Première Nation de Shoal Lake no 40

Veuillez noter que l'heure de l'événement a changé

PREMIÈRE NATION DE SHOAL LAKE NO 40, TRAITÉ NO 3, ON, le 5 sept. 2019 /CNW/ - Veuillez prendre note que Daniel Vandal, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, se joindra au chef Redsky lors d'un événement qui se tiendra ce vendredi afin de célébrer une étape importante pour l'infrastructure d'eau pour la Première Nation de Shoal Lake no 40.

Date : Le vendredi 6 septembre 2019

Heure : 10 h (HAC)

Lieu : Édifice de soins médicaux, Première

Nation de Shoal Lake no 40

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour plus de renseignements (média) : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, SAC, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca