Mine Vision Systems s'associe à TechMinings pour étendre sa portée mondiale au Chili et au Pérou. Ce partenariat garantit que les utilisateurs du système de cartographie FaceCapture dans la région bénéficient du même niveau de service et de soutien offert par Mine Vision Systems dans ses marchés existants.

PITTSBURGH, 10 juin 2025 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec TechMinings, une entreprise établie en technologie minière dont le siège social est situé à Santiago, au Chili. TechMinings a établi des relations avec d'importantes exploitations minières dans la région. Le partenariat permettra d'étendre immédiatement la présence de MVS aux mines de niveau 1 au Chili et au Pérou.

« TechMinings apportera une expertise éprouvée pour aider nos clients à déterminer les points à améliorer et à mettre en œuvre notre technologie afin d'améliorer la productivité, la sécurité et la réduction des coûts », a déclaré Josh Martin, chef de la gestion des risques de MVS. « L'accent mis sur l'excellence technique sur place complète notre propre approche et étend notre capacité à générer un impact de production considérable pour nos clients en Amérique du Sud. »

Tirant parti de sa vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions minières complètes, TechMinings est bien placée pour aider MVS à élargir la portée de ses offres sur le marché sud-américain. Son expertise en matière d'efficacité et d'amélioration continue des processus en fait un partenaire idéal pour MVS.

« Le nom de notre entreprise reflète notre mission : être efficace dans la prestation de solutions technologiques pour l'exploitation minière. Nous participons à la quête continue de l'industrie minière visant à mettre en œuvre des solutions nouvelles et novatrices. FaceCapture et MVS sont un ajout parfait à notre infrastructure technologique et à notre mission », a déclaré Jorge Brieba, directeur de TechMinings.

Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat de revente et les avantages qu'il procure aux activités minières, veuillez communiquer avec Josh Green à [email protected].

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS DE TechMinings

Notre entreprise a été fondée en 2018 dans le but de fournir au secteur minier une combinaison précieuse de solutions novatrices et de soutien sur place pour améliorer le rendement de ses activités. Nous comptons sur des marques prestigieuses, possédant de l'expérience dans la conception et l'innovation de produits, des normes de qualité élevées et de l'expérience dans les activités minières.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2209970/MineVisionSystems_Logo_FullColor_Stacked_Logo.jpg

SOURCE Mine Vision Systems