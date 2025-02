Datamine et Mine Vision Systems (MVS) ont annoncé un partenariat stratégique pour intégrer le logiciel de cartographie et d'échantillonnage de Datamine aux systèmes de cartographie et de perception en temps réel de MVS afin de révolutionner la collecte et l'analyse de données souterraines. Le partenariat permet à Datamine de commercialiser la solution combinée et d'offrir une solution complète à sa clientèle.

PITTSBURGH, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Datamine, un leader mondial des solutions logicielles d'exploitation minière, et Mine Vision Systems (MVS), un pionnier de la numérisation avancée de l'exploitation minière souterraine présentent une solution d'analyse simplifiée pour offrir des solutions précises, les renseignements exploitables nécessaires pour optimiser les activités de production dans l'exploitation minière souterraine. Le partenariat fournira aux professionnels de l'industrie minière des capacités inégalées en matière de collecte, d'analyse et de visualisation de données.

« Le partenariat entre Studio Mapper de Datamine et FaceCapture de MVS établit une nouvelle norme de l'industrie sur le plan de la saisie de données géologiques. En combinant deux technologies de pointe, nous offrons une solution novatrice et de premier ordre qui est plus que la somme de ses parties », a déclaré John Bailey, chef de la direction de Datamine. « Cette collaboration renforce notre engagement à fournir aux géologues les solutions les plus avancées qui soient; il n'y a rien de comparable sur le marché aujourd'hui. »

L'intégration de solutions de pointe de Datamine et de MVS permettra aux professionnels de l'exploitation minière de recueillir, de traiter et d'analyser les données sur l'exploitation minière souterraine avec une rapidité et une précision sans précédent. Cette solution complète améliorera considérablement la modélisation géologique, la planification des activités minières et l'efficacité opérationnelle, aidant les entreprises à atteindre une plus grande durabilité et une plus grande rentabilité dans leurs activités d'exploitation minière souterraine.

« Nous croyons que les entreprises de technologie transformationnelle les plus prospères s'efforcent d'offrir des solutions qui perturbent le moins possible les flux de travail essentiels », a déclaré Mike Smocer, chef de la direction de Mine Vision Systems. « Notre partenariat avec Datamine renforce notre mission de fournir des renseignements précis aux décideurs essentiels au moment où leur impact est le plus important et d'une manière qui s'intègre parfaitement aux flux de travail actuels. »

Les participants à la conférence de l'ACPE auront l'occasion de constater directement comment cette collaboration améliore la précision de la cartographie, de la modélisation et de l'analyse au sein des activités d'exploitation minière souterraine. Des démonstrations en direct auront lieu au kiosque de Datamine (numéro 240).

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS DE DATAMINE

Datamine est un important fournisseur de solutions logicielles et de services de consultation dans le domaine de l'exploitation minière, qui se consacre à favoriser des activités minières efficaces et durables grâce à des technologies de pointe. Fondée il y a plus de 40 ans, Datamine a pris de l'expansion pour fournir des services à plus de 2 000 sites d'exploitation minière dans le monde, devenant le seul fournisseur de logiciels offrant des solutions complètes qui couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur minier.

