Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Hi! Engineers pour pénétrer le marché australien, centre majeur de l'industrie minière mondiale. Cette collaboration permettra de mettre en place un service et une assistance d'experts locaux, ce qui accélérera considérablement la croissance et la présence de MVS dans la région.

PITTSBURGH, 17 juin 2025 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS), un chef de file mondial de l'automatisation minière et de la technologie de perception, a le plaisir d'annoncer avoir conclu un nouveau partenariat de revente avec Hi! Engineers, une société australienne respectée de conseil en exploitation minière et de services technologiques. Cette collaboration marque une étape importante dans l'expansion de la portée mondiale de MVS et renforce son engagement à fournir des services et un soutien locaux spécialisés pour son produit phare, FaceCapture, dans l'industrie minière australienne.

Développé par Mine Vision Systems, FaceCapture est un système numérique de cartographie de pointe des fronts de taille qui améliore considérablement la vitesse, la sécurité et l'exactitude de la collecte de données pour les géologues souterrains. Le système est déjà utilisé par des sociétés minières de premier plan dans le monde pour améliorer leur productivité et simplifier leurs flux de travail géologiques. Grâce à ce partenariat, Hi! Engineers agira à titre de revendeur officiel et de fournisseur de services pour FaceCapture, et offrira aux entreprises minières australiennes un accès local à l'expertise technique, à la formation et à l'assistance.

« La gestion du changement est une variable essentielle pour un déploiement réussi de toutes les technologies révolutionnaires, a déclaré Josh Martin, chef de la gestion des risques de Mine Vision Systems. « Le partenariat avec Hi! Engineers nous permet d'étendre et d'accélérer notre déploiement et nos services de soutien dans l'une des régions minières les plus importantes et les plus innovantes du monde. »

Hi! Les ingénieurs apportent une compréhension approfondie du paysage minier australien et une expérience éprouvée en matière soutien aux opérations minières souterraines. Son équipe d'experts géotechniques jouera un rôle crucial dans le déploiement et l'intégration de FaceCapture dans les systèmes de données des entreprises minières australiennes, veillant à ce que les clients tirent pleinement parti de la technologie aujourd'hui et pour les années à venir.

Ce partenariat souligne l'importance stratégique accordée par MVS à la création de capacités régionales et à la fourniture de services évolutifs. Alors que l'adoption de FaceCapture continue de s'accélérer au niveau mondial, cette collaboration aidera les opérateurs australiens à maximiser la valeur de leurs données géologiques et à doter les équipes souterraines et de surface d'informations exploitables en temps réel. « Nous reconnaissons que MVS a une culture qui correspond à nos valeurs et nous sommes fiers de nous associer à eux pour mener la prochaine étape de la capture de données souterraines, en l'intégrant de manière transparente dans les opérations minières australiennes », a déclaré Connor Verrall, chef de la direction de Hi! Engineers.

Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat de revente et les avantages qu'il procure aux activités minières, veuillez communiquer avec Josh Green à l'adresse [email protected] ou avec Connor Verrall à l'adresse [email protected] .

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS DE Hi! Engineers

Hi! Engineers aide l'industrie minière à aller de l'avant - en relevant un défi, en apportant une solution et en réalisant une percée à la fois. Nos employés aspirent à l'excellence et au succès, guidés à chaque étape par nos valeurs d'ouverture, d'authenticité, de transparence et d'honnêteté.

Nous sommes spécialisés dans l'identification et la résolution de problèmes opérationnels souterrains complexes, en travaillant directement avec les équipes de services techniques pour assurer une intégration transparente des solutions.

Nous sommes des pionniers par nature. Nous ne nous contentons pas de soutenir l'innovation, nous la menons. Nous sommes prêts à innover et à redéfinir ce qui est possible sous terre.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2209970/MineVisionSystems_Logo_FullColor_Stacked_Logo.jpg

SOURCE Mine Vision Systems