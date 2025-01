Mine Vision Systems s'associe à Ramjack pour étendre sa portée mondiale à plusieurs marchés miniers internationaux essentiels. Ce partenariat garantit que les utilisateurs du système de cartographie FaceCapture dans de nouveaux marchés bénéficient du même niveau de service et de soutien avancé offert par Mine Vision Systems dans ses marchés existants.

PITTSBURGH, 21 janvier 2025 /CNW/ - Mine Vision Systems (MVS) a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique avec Ramjack, un intégrateur de systèmes de premier plan pour l'industrie minière dont le siège social est situé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ramjack a établi des activités et un vaste réseau de soutien dans de nombreuses régions minières d'importance dans le monde. Le partenariat étendra immédiatement la présence de MVS à de nombreuses nouvelles régions qui sont des sources essentielles pour l'approvisionnement mondial en minéraux critiques et en métaux précieux.

« Ramjack s'est imposée comme un fournisseur de solutions technologiques minières de premier plan qui développe et met en œuvre des solutions numériques pour améliorer l'efficacité et optimiser la production dans le secteur minier, a déclaré Josh Martin, chef de la gestion des risques de MVS. Ils possèdent une expérience vaste et établie dans l'obtention de résultats mesurables au moment où l'industrie minière continue de migrer vers la mine entièrement numérique. »

Reconnue pour sa vaste expérience dans la mise en œuvre de solutions minières numériques axées sur des flux de travail et des processus complets, Ramjack est un partenaire idéal pour étendre les solutions de MVS à un plus grand auditoire à l'échelle mondiale.

« Nous voyons une occasion formidable de présenter MVS et le système de cartographie FaceCapture à plusieurs marchés à l'échelle mondiale, a déclaré Mike Jackson, chef de la direction de Ramjack. Avec FaceCapture, MVS a une solution qui s'intègre parfaitement aux flux de travail du secteur minier actuels et fournit les renseignements dont l'industrie a besoin. Nous avons déjà commencé à travailler en étroite collaboration avec bon nombre de nos clients pour introduire MVS sur notre marché. »

Pour en savoir plus sur le nouveau partenariat de revente et les avantages qu'il procure aux activités minières, veuillez communiquer avec Josh Green à [email protected] .

À PROPOS DE MINE VISION SYSTEMS

Fondée en 2015, Mine Vision Systems (MVS) met l'accent sur l'intégration d'une technologie liée à la vision et des algorithmes logiciels au sein de l'industrie des ressources naturelles et minières. En tant que pionniers du domaine de la cartographie 3D des cavités souterraines, nous menons nos activités partout dans le monde entier pour améliorer l'efficacité, la sécurité, la production et l'automatisation du secteur minier au moyen d'une collecte de données, de renseignements et de flux de travail inégalés.

À PROPOS de Ramjack

Ramjack est un intégrateur de systèmes spécialisés qui aide les exploitations minières à réaliser la véritable valeur de leurs technologies opérationnelles. Grâce à une vaste gamme de solutions et à ses services spécialisés uniques, y compris des partenariats de longue date avec les meilleurs fabricants de technologies minières du monde entier, Ramjack aide l'industrie minière à surveiller, gérer et optimiser tout ce qui compte pour une mine en temps réel. Pour en savoir plus : www.ramjacktech.com

