Moment historique : Milena Trentadue devient la première femme à occuper ce poste

TORONTO, le 1 fév. 2024 /CNW/ - Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) a nommé Milena Trentadue au poste de directrice générale. Son mandat commence le 1 er février 2024. Madame Trentadue succède à M. Mindaugas Trumpaitis, qui a été promu au poste de président régional de Philip Morris International (PMI) pour l'Amérique latine et le Canada.

Milena Trentadue, qui devient la première femme à occuper ce poste chez RBH, s'est jointe à l'entreprise en 2019 à titre de directrice du déploiement commercial, dirigeant l'ensemble des activités commerciales canadiennes, y compris les ventes, la distribution et la gestion des revenus. Avant de se joindre à RBH, madame Trentadue a passé plus de 20 ans dans l'industrie des biens de consommation, où elle est passée maître dans l'art de réaliser des augmentations des revenus grâce à la planification stratégique.

Sous la direction de madame Trentadue, RBH continuera de renforcer sa position de chef de file en matière de réduction des méfaits du tabac en mettant l'accent sur la commercialisation de produits sans fumée et reconnus scientifiquement, comme les dispositifs chauffants pour le tabac, les produits de vapotage et d'autres produits novateurs qui, bien qu'ils créent une dépendance et ne sont pas sans risque, offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange efficaces qui peuvent être moins nocives que le tabagisme. De plus, RBH continuera de faire valoir la nécessité d'établir un cadre réglementaire favorable pour veiller à ce que les consommateurs soient sensibilisés aux solutions de rechange à la cigarette, y aient accès et puissent se les offrir.

CITATION : Milena Trentadue , directrice générale, RBH :

« Je suis honorée de diriger cette entreprise en ce moment charnière. J'éprouve une profonde satisfaction à l'égard de notre parcours de transformation et de notre élan favorable, et je suis déterminée à favoriser une culture de collaboration, d'innovation et d'excellence, en m'appuyant sur les bases solides jetées par Mindaugas au cours de son mandat. Je me réjouis des possibilités qui s'offrent à nous et je suis impatiente de marquer l'histoire alors que nous travaillons à bâtir un avenir sans fumée. »

CITATION : Mindaugas Trumpaitis, président régional, Amérique latine et Canada , PMI :

« Milena incarne une passion et un engagement remarquables et dirigera résolument le changement vers notre vision sans fumée. Au cours de sa carrière au sein de notre entreprise, elle a joué un rôle déterminant dans l'établissement des bases qui favoriseront un rendement soutenu au cours des prochaines années. Je ne doute pas que l'entreprise continuera de réaliser de grands progrès sous sa direction, et je me réjouis à l'idée de continuer à travailler avec elle dans mon nouveau rôle de président régional pour l'Amérique latine et le Canada, PMI. »

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH emploie actuellement près de 800 personnes à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

