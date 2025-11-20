MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Mila, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, a eu l'honneur d'accueillir aujourd'hui Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de Suède, accompagnés de la ministre de l'Énergie, de l'Entreprise et de l'Industrie et vice-première ministre Ebba Busch, du ministre de la Défense Pål Jonson et d'une délégation commerciale suédoise de plus de 80 membres, comprenant des hauts dirigeants de Wallenberg Investments, Ericsson, Saab et d'autres entreprises phares de l'écosystème d'innovation suédois.

Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme officiel de visite d'État qui souligne le partenariat stratégique croissant entre le Canada et la Suède en matière d'intelligence artificielle (IA), de commerce et d'investissement. Les deux pays sont engagés envers un développement responsable de l'IA qui favorise la prospérité, fait progresser les découvertes scientifiques et répond aux enjeux sociétaux.

« Accueillir Leurs Majestés à Mila est un honneur extraordinaire, qui met en lumière les liens de plus en plus étroits entre les écosystèmes d'innovation de la Suède, du Canada et du Québec », a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila. « Nous sommes unis par une vision commune : une IA conçue de manière responsable, guidée par une raison d'être et bâtie pour avoir un impact concret dans le monde réel. »

Renforcer les liens entre les deux écosystèmes

Mila entretient depuis plusieurs années des liens étroits avec des partenaires suédois, notamment grâce à des collaborations avec AI Sweden, le centre national suédois pour l'IA appliquée, et à des partenariats de recherche avec AstraZeneca. Quelques jours avant l'arrivée de Leurs Majestés, une délégation de Mila s'est rendue en Suède pour rencontrer des leaders industriels et académiques afin d'élargir ces liens et d'identifier de nouvelles opportunités d'initiatives communes.

« L'IA n'est plus une activité de niche ; elle devient un moteur fondamental de l'innovation dans tous les secteurs », a déclaré Hugo Larochelle, directeur scientifique de Mila. « À un moment où l'incertitude mondiale est profonde, les puissances moyennes comme le Canada et la Suède ont la responsabilité de travailler ensemble et de tracer une voie commune pour l'avenir. En approfondissant notre collaboration dans le domaine de l'IA, nous pouvons amplifier nos forces, accélérer l'innovation et garantir que ces technologies servent l'intérêt public des deux côtés de l'Atlantique. »

Mettre en valeur l'excellence en matière de recherche et renforcer la collaboration bilatérale

En tant que plus grand centre de recherche universitaire au monde dédié à l'apprentissage profond, Leurs Majestés et les ministres Busch et Jonson ont visité les installations de Mila, où ils ont rencontré des professeur•es, des chercheur•euse•s, des étudiant•es et des entrepreneur•es à l'origine d'innovations de pointe dans le domaine de l'IA. La délégation a découvert des projets dans des secteurs tels que l'imagerie médicale et la médecine de précision, l'oncologie, l'optimisation des transports à grande échelle, les solutions novatrices pour l'engagement citoyen dans le processus démocratique et la foresterie, qui ne représentent qu'un petit échantillon du travail de Mila.

L'événement s'est conclu par un programme comprenant une allocution de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, Christine Fréchette, suivie d'une table ronde de haut niveau explorant les possibilités de renforcer la collaboration bilatérale dans le domaine de l'IA. La session a réuni des leaders influents, notamment Marcus Wallenberg, président de Wallenberg Investments, Elena Fersman, responsable de l'accélérateur mondial d'IA chez Ericsson, Sam Ramadori, coprésident et directeur exécutif de LoiZéro, et Joelle Pineau, directrice de l'IA chez Cohere.

La conversation a porté sur l'importance stratégique des partenariats scientifiques transfrontaliers, le développement de talents, la sécurité et la gouvernance de l'IA, ainsi que le rôle croissant de l'IA dans la compétitivité économique et le bien-être sociétal.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnue internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

