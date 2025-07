MONTRÉAL, le 9 juill. 2025 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, accélère son engagement envers l'entrepreneuriat en IA. Ce faisant, l'institut met en place des efforts d'accélération afin de transformer certaines de ses recherches de classe mondiale en startups qui génèrent un impact économique et social significatif.

Ce nouveau chapitre débute par la nomination de Stéphane Marceau au poste de directeur général de Ventures IA à Mila. Leader technologique chevronné, entrepreneur et ange-investisseur, Stéphane Marceau apporte une expérience approfondie dans la création d'entreprises technologiques et le soutien aux aspirantᐧeᐧs entrepreneurᐧeᐧs.

« À un moment où l'IA est une force déterminante pour la compétitivité économique, Mila intensifie ses efforts pour traduire les percées de la recherche et certaines des expertises les plus approfondies au monde en IA en entreprises de pointe », a déclaré Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Le leadership de Stéphane nous aidera à profiter de l'élan mondial vers l'expansion de la recherche universitaire en startups de deeptech, notamment grâce à l'accélération significative du financement des entreprises d'IA. »

« Les chercheurᐧeuseᐧs de Mila ont exprimé un fort désir de lancer des entreprises d'IA transformatrices et axées sur une mission, et notre objectif est d'aider à propulser ces ambitions », a ajouté Stéphane Marceau, directeur général, Ventures IA. « Grâce à la réputation mondiale de Mila en tant que leader d'IA et à notre riche écosystème, la voie est ouverte pour des partenaires audacieux.ses et des co-fondateurᐧtriceᐧs complémentaires à joindre leurs forces à celles de nos chercheurᐧeuseᐧs pour bâtir et amplifier la prochaine vague de grandes entreprises technologiques du Canada. »

Le Canada abrite plus de 10 % des chercheurᐧeuseᐧs les plus reconnuᐧeᐧs en IA au monde, positionnant le pays comme un leader mondial de l'innovation en IA. Le financement en capital-risque pour les entreprises issues du milieu universitaire a fortement augmenté ces dernières années, représentant désormais 15 % de toutes les activités de capital-risque aux États-Unis. En 2024, les startups américaines en IA ont attiré un montant record de 97 milliards de dollars en capital-risque - près de la moitié de tous les investissements en startups - soulignant que les startups en IA sont un moteur principal de l'innovation qui façonne à la fois l'économie et la société. Ces investissements mettent en évidence l'ampleur de l'opportunité pour le Canada de traduire la force de sa recherche en IA en création d'entreprises.

Les précédents efforts de création d'entreprises de Mila ont déjà démontré une traction significative. L'institut a maintenant incubé plus de 50 startups d'IA dans des secteurs tels que la santé et les biosciences, l'énergie, le climat, l'infrastructure d'IA, et la robotique, avec près de 200 étudiantᐧeᐧs ayant reçu une formation et un encadrement en entrepreneuriat scientifique grâce aux programmes de Mila. Les startups Mila ont collectivement levé plus de 85 millions de dollars en financement, contribuant de manière significative au développement des écosystèmes deep-tech du Québec et du Canada.

Cet élan est également souligné par la reconnaissance officielle du Lab d'entrepreneuriat de Mila comme incubateur/accélérateur pour le soutien de projets d'affaires innovants à fort potentiel de croissance par le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE). Cette désignation solidifie le rôle de Mila en tant que pôle d'innovation en IA et pour la transformation de la recherche en IA en produits et entreprises de pointe.

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde, rassemblant plus de 1 300 chercheur•euse•s spécialisé•e•s dans le domaine de l'apprentissage automatique. Basé à Montréal et financé en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA, Mila a pour mission d'être un pôle mondial d'avancées scientifiques qui inspire l'innovation et le développement de l'IA au bénéfice de tous•tes. Mila est une organisation à but non lucratif reconnue mondialement pour ses importantes contributions au domaine de l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation du langage, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

SOURCE Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle

Pour plus d'information : Anne-Sophie Trihey, TACT, [email protected]