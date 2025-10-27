MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - Yoshua Bengio, le chercheur le plus cité au monde et lauréat du prix A.M. Turing 2018, est le premier scientifique vivant à avoir dépassé le million de citations sur Google Scholar, le moteur de recherche de Google pour la littérature académique.

Reconnu mondialement comme l'un des plus grands experts en intelligence artificielle et en apprentissage profond, Bengio est le chercheur en informatique le plus cité au monde et le scientifique vivant le plus cité dans tous les domaines en nombre total de citations.

« Ce nombre de citations Google Scholar reflète les répercussions majeures des recherches du professeur Bengio dans le domaine de l'apprentissage profond, qui servent de base à d'innombrables autres avancées scientifiques et technologiques dans le monde entier. », a déclaré Hugo Larochelle, Directeur scientifique de Mila - Institut québécois d'IA

« Le fait que le professeur Bengio ait franchi cette étape importante est une immense source de fierté pour Mila, pour l'ensemble des membres de notre communauté, et pour les écosystèmes québécois et canadien d'IA plus largement », a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila - Institut québécois d'IA.

Yoshua Bengio est professeur titulaire en informatique à l'Université de Montréal, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro, fondateur et conseiller scientifique de Mila et titulaire d'une chaire en IA Canada-CIFAR.

Le professeur Bengio est à la fois Fellow de la Royal Society de Londres et de la Société Royale du Canada, Officier de l'Ordre du Canada et de l'Ordre national du Québec, Chevalier de la Légion d'honneur de France, membre du Conseil scientifique consultatif de l'ONU pour les percées de la science et de la technologie et préside le rapport international sur la sécurité de l'IA.

