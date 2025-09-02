Un prochain chapitre de leadership scientifique s'ouvre pour l'institut québécois d'intelligence artificielle

MONTRÉAL, le 2 sept. 2025 /CNW/ - Mila, l'institut québécois d'intelligence artificielle (IA) annonce la nomination de Hugo Larochelle, professeur associé à l'Université de Montréal et ancien dirigeant du laboratoire de recherche en IA de Google à Montréal, au poste de directeur scientifique. Il entre officiellement en fonction le 2 septembre, succédant ainsi à Laurent Charlin, qui assurait l'intérim de la direction scientifique depuis le pivot de Yoshua Bengio, maintenant fondateur et conseiller scientifique de Mila.

Hugo Larochelle devient le nouveau directeur scientifique de Mila (Groupe CNW/Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle)

Hugo Larochelle est un pionnier en apprentissage profond et l'un des chercheurs les plus respectés au Canada. Il possède une connaissance unique à la fois du fonctionnement des grands laboratoires de recherche en entreprise et de l'excellence du milieu académique en IA au pays.

« C'est avec un profond sentiment d'enthousiasme et de responsabilité que j'entre en fonction aujourd'hui à titre de directeur scientifique de Mila. Notre institut est reconnu mondialement et fait l'envie des autres écosystèmes, notamment grâce à la qualité de nos talents et des projets sur lesquels nous travaillons. Alors que le domaine de l'IA évolue à un rythme sans précédent, les travaux menés à Mila ouvrent la voie à d'importantes percées scientifiques, tout en contribuant positivement à la société. Je suis impatient de collaborer avec nos chercheuses et chercheurs de renommée mondiale pour écrire le prochain chapitre de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada », déclare le professeur Larochelle.

« Hugo Larochelle incarne parfaitement l'alliance entre l'excellence scientifique et une compréhension fine des grands enjeux technologiques mondiaux, affirme Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila. Après près de dix ans passés au sein de certaines des plus grandes entreprises technologiques de la planète, il arrive à la barre scientifique de notre institut à un moment charnière. Le Canada se trouve aujourd'hui dans une position stratégique, et Mila, en tant qu'une des institutions les plus influentes du pays dans ce domaine, a un rôle crucial à jouer. La vision du professeur Larochelle, enracinée ici, mais résolument tournée vers les défis et les opportunités actuels, contribuera à guider Mila avec ambition et responsabilité. »

Un chercheur d'impact

Hugo Larochelle compte parmi les figures les plus influentes de l'intelligence artificielle au Canada. Formé à l'Université de Montréal sous la direction de Yoshua Bengio, puis au postdoctorat à l'Université de Toronto sous la supervision de Geoffrey Hinton, il a contribué de manière significative à l'avancement de l'apprentissage profond, tout en demeurant engagé envers une science rigoureuse, ouverte et socialement utile.

Au fil de sa carrière, Hugo Larochelle a signé plusieurs avancées majeures aujourd'hui intégrées aux systèmes d'IA modernes. Il a notamment joué un rôle clé dans la popularisation de la modélisation autorégressive avec des réseaux de neurones, un paradigme désormais central en intelligence artificielle générative. Il a ensuite transposé son expertise académique à l'innovation industrielle en cofondant la startup Whetlab, acquise par Twitter en 2015. Après un passage chez Twitter Cortex, il a été recruté pour diriger le laboratoire de recherche en IA de Google à Montréal (Google Brain), aujourd'hui intégré à Google DeepMind. Parallèlement à ses fonctions en entreprise, il poursuit son engagement envers la relève en tant que professeur associé à l'Université de Montréal, où il encadre et inspire la prochaine génération de chercheuses et chercheurs en IA.

« Hugo est un chercheur d'exception, reconnu par ses pair.e.s pour la qualité et la portée de ses travaux. Son impact est tangible, tant dans l'univers de la recherche en code ouvert que dans les grandes organisations technologiques où il a contribué à faire progresser le domaine. Il possède la rigueur, la créativité et la vision nécessaires pour répondre aux ambitions scientifiques de Mila et accompagner sa croissance. Notre collaboration remonte à plus de 20 ans, et je suis ravi de la voir se poursuivre sous une nouvelle forme », conclut Yoshua Bengio, fondateur de Mila, professeur titulaire à l'Université de Montréal, coprésident et directeur scientifique de LoiZéro.

En tant que directeur scientifique de Mila, le professeur Larochelle assumera la direction du conseil scientifique de l'institut et veillera à l'orientation stratégique de ses activités de recherche.

Sa nomination découle d'un processus de sélection rigoureux mené par un comité dont les sept membres ont été désignés par le conseil d'administration et le conseil scientifique de Mila.

Biographie complète et portrait de Hugo Larochelle: disponibles ici.

