Une occasion exceptionnelle pour les chercheur•euses en STIM de transformer des percées en sciences et en ingénierie en entreprises ambitieuses.

Les candidatures sont ouvertes pour la cohorte de l'été 2026.

MONTRÉAL, le 14 avril 2026 /CNW/ - Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle invite les doctorant•es, les chercheur•euses postdoctoraux•ales et les fondateur•ices scientifiques émergent•es les plus talentueux•euses de partout au Canada à soumettre leur candidature à Propulsion d'entrepreneurs scientifiques. Il s'agit d'un nouveau programme de création d'entreprises à temps plein conçu pour propulser les chercheur•euses qui possèdent une expertise approfondie en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques (STIM).

Le programme s'adresse aux chercheur•euses canadien•nes ou établis au Canada qui souhaitent combiner leur expertise actuelle avec l'intelligence artificielle (IA) et lancer des entreprises ambitieuses.

Un nouveau paradigme pour les startups natives en IA

Bien que le Canada soit un chef de file mondial en recherche sur l'IA, comptant 10 % des meilleur•es chercheur•euses en IA au monde, seule une fraction de cette innovation se traduit par une valeur économique nationale. Le nouveau programme Propulsion d'entrepreneurs scientifiques de Mila est conçu pour combler cet écart, en transformant des chercheur•euses exceptionnel•les en entrepreneur•es scientifiques, soit des leaders technologiques qui ancrent l'innovation, les talents et le capital au Canada.

La vidéo Propulsion d'entrepreneurs scientifiques

Cette initiative est une occasion qui se situe entre une hypothèse scientifique et un impact réel et évolutif. Mila invite les expert•es en STIM sans expérience préalable en IA à participer au programme conçu pour les aider à comprendre comment l'IA peut être intégrée à leurs startups dès le premier jour afin d'augmenter leurs chances de succès.

L'essor de l'entrepreneur•e scientifique

Les entrepreneur•es scientifiques devraient fonder les entreprises les plus prometteuses de notre époque. 82 % des entreprises à forte croissance ont des PDG issu•es des STIM, soit presque le double par rapport à la vague précédente de ce type d'entreprises. De plus, près de 60 % comptent au moins un•e cofondateur•rice ayant complété en partie ou en totalité un doctorat1.

Propulsion d'entrepreneurs scientifiques reconnaît cette occasion tout en répondant à un besoin croissant au sein de l'écosystème d'innovation canadien : de nombreux•euses chercheur•euses exceptionnel•les sur le plan technique génèrent déjà des idées révolutionnaires. Ce qui leur manque, c'est une voie claire pour passer des découvertes en laboratoire à la création d'entreprises.

« Les fondateur•ices les plus disruptifs de la prochaine décennie ne viendront pas des écoles de commerce. Ils et elles viendront des laboratoires », a déclaré Jonathan Guillemette, Ph. D., responsable du programme Propulsion d'entrepreneurs scientifiques de Mila. « Propulsion d'entrepreneurs scientifiques existe pour aider des chercheur•euses exceptionnel•les à transformer de profondes vérités techniques en entreprises ambitieuses qui peuvent avoir une portée mondiale. »

Avantages du programme

Tenu à Montréal, au cœur de l'un des écosystèmes d'IA les plus importants au monde, le programme est conçu pour les chercheur•euses. Au cours de quatre mois intensifs, une cohorte soigneusement sélectionnée travaillera à temps plein sur la création d'entreprises grâce à une programmation structurée, à un accompagnement direct et à une immersion profonde dans la communauté de recherche et d'entrepreneuriat de Mila.

Le programme est ouvert aux chercheur•euses en sciences et en ingénierie; ils peuvent y participer en tant que solopreneur•es ou en équipe. La cohorte sera sélectionnée afin d'assurer un soutien étroit, des normes élevées et un groupe de pair•es évoluant à un niveau exceptionnel.

Propulsion d'entrepreneurs scientifiques offre :

Une bourse de 10 000 $ par fondateur•ice (maximum 2 par équipe).

par fondateur•ice (maximum 2 par équipe). Un accompagnement direct d'opérateur•rices ayant réussi à bâtir et à faire croître des entreprises de technologie de pointe.

d'opérateur•rices ayant réussi à bâtir et à faire croître des entreprises de technologie de pointe. L'accès au réseau d'élite de Mila, composé de 1 500 chercheur•euses en IA avancée et d'investisseur•euses à l'échelle mondiale.

« Bon nombre des entreprises les plus importantes de la prochaine décennie seront bâties à l'intersection de l'IA avancée et des percées dans les domaines des STIM », a déclaré Stéphane Marceau, directeur général de Mila Ventures. « De la biologie et de la science des matériaux à la robotique, aux systèmes énergétiques et à la photonique, l'IA de pointe commence à redéfinir la façon dont les percées sont découvertes, conçues et mises au monde. La prochaine génération d'entreprises qui redéfiniront leur secteur sera bâtie par des fondateur•ices capables d'allier leur expertise scientifique approfondie à une intelligence artificielle de pointe pour créer des capacités totalement inédites. »

À la fin du programme, les participant•es auront déployé des entreprises audacieuses, axées sur une mission, natives en IA et fondées sur la science, qui renforceront l'avantage concurrentiel du Canada à un moment déterminant. Le programme reflète l'ambition plus large de Mila d'aider davantage de scientifiques canadien•nes de premier plan à transformer leurs recherches révolutionnaires en entreprises durables, faites au Canada pour le monde entier.

La date limite de dépôt des candidatures est le 26 avril 2026.

Postulez au : mila.quebec/fr/industrie/mila-ventures/propulsion-dentrepreneurs-scientifiques.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

SOURCE Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, Christian Ahuet, Consultant, Relations publiques, C. [email protected], T. 514-994-7496