MONTRÉAL, le 21 janv. 2026 /CNW/ - Mila, un institut de recherche canadien de premier plan dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), et Inovia Capital, le principal investisseur canadien en logiciels qui accompagne les entrepreneurs à toutes les étapes de leur parcours, annoncent aujourd'hui leur partenariat pour lancer le Fonds Venture Scientist, un fonds de capital de risque en phase de démarrage conçu pour transformer la recherche de pointe en IA et l'expertise scientifique issue des principales institutions universitaires canadiennes en entreprises natives de l'IA durables et à fort impact

Lancement du Fonds Venture Scientist. De gauche à droite : Deep Saini, recteur et vice-chancelier de l'Université McGill, Chris Arsenault, fondateur et PDG chez Inovia Capital, l’honorable Evan Solomon, ministre de l’Intelligence artificielle et de l’Innovation numérique, Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila, et Daniel Jutras, recteur de l’Université de Montréal. (Groupe CNW/Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle)

Alors que le Canada représente environ 10 % des meilleurs talents mondiaux en matière de recherche sur l'IA, il capte moins de 2 % des investissements mondiaux en capital de risque dans ce domaine. Cet écart offre une occasion unique de rapprocher la recherche et l'entrepreneuriat, en permettant de créer une nouvelle vague d'entreprises spécialisées en IA qui façonneront les industries à l'échelle mondiale, tout en générant de la valeur à long terme au Canada.

Combinant la concentration de scientifiques spécialisés en IA et la recherche de pointe au Canada avec la vaste expertise d'Inovia en matière de gestion de fonds, le Fonds Venture Scientist vise à concrétiser cette opportunité en un parcours structuré et reproductible, de la recherche à la création d'entreprise.

Contrairement aux véhicules traditionnels, le Fonds Venture Scientist est intégré aux programmes de création d'entreprises et à l'écosystème de recherche des instituts nationaux en IA (Amii, Mila, Institut Vecteur), ce qui facilite une implication dès les premières étapes de la création d'une entreprise, souvent avant même qu'une start-up n'existe officiellement.

Le fonds cible 100 millions de dollars américains et prévoit investir dans plus de 55 entreprises natives de l'IA issues du dense paysage scientifique canadien, qui comprend un certain nombre d'universités de premier plan, telles que l'Université de l'Alberta, l'Université de Colombie-Britannique, l'Université McGill, l'Université de Montréal, l'Université de Toronto et l'Université de Waterloo.

Il se concentrera sur les domaines où la profondeur scientifique constitue un avantage concurrentiel, notamment l'IA fondamentale, les technologies de pointe et les infrastructures informatiques et physiques de nouvelle génération.

« Mila se consacre à inspirer l'innovation en matière d'IA au profit de la société », a déclaré Valérie Pisano, présidente et directrice générale de Mila. « Le Fonds Venture Scientist prolonge cette mission en propulsant des idées percutantes au-delà du laboratoire et dans l'économie réelle. Il est destiné à servir de catalyseur pour les entreprises émergentes de Mila et de partout au pays. »

Le Fonds Venture Scientist devrait jouer un rôle clé dans le renforcement du pipeline de commercialisation de l'IA au Canada en aidant à retenir les meilleurs talents et à ancrer la propriété intellectuelle au niveau national, tout en soutenant l'émergence d'entreprises de premier plan issues de la recherche de pointe.

« Le talent est le moteur de tout écosystème technologique performant », a déclaré Chris Arsenault, fondateur et PDG chez Inovia Capital. « Le Fonds Venture Scientist offre une opportunité de transformer l'un des plus grands atouts du Canada, à savoir ses talents scientifiques, en un flux d'entreprises à fort impact qui alimentent un écosystème technologique local dynamique. »

En unissant l'écosystème de recherche de calibre mondiale du Canada avec un investisseur technologique de premier plan, Mila et Inovia démontrent clairement leur engagement à créer la prochaine génération de start-ups pionnières en IA au Canada et à renforcer le leadership mondial du pays dans ce domaine.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos d'Inovia Capital

Inovia Capital est le principal investisseur canadien dans le domaine des logiciels, s'associant à des fondateurs à plusieurs étapes de leur parcours pour bâtir des entreprises mondiales et durables. Grâce à trois stratégies d'investissement (découverte, démarrage et croissance), et forte de sa mentalité entrepreneuriale, l'équipe fournit aux fondateurs un soutien, un mentorat et l'accès à un réseau mondial tout au long de leur parcours. Inovia gère plus de 2,5 milliards de dollars américains et est présente à Montréal, Toronto, Waterloo, Calgary, dans la région de la baie de San Francisco, à Londres et à Abu Dhabi. Pour plus d'informations, rendez-vous au inovia.vc.

