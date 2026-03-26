Le partenariat stratégique se concentrera d'abord sur la confiance et la facilité d'utilisation dans l'IA ouverte

MONTRÉAL, le 26 mars 2026 /CNW/ - L'avenir de l'IA devrait appartenir à toute l'humanité, bien au-delà d'une poignée de pays ou d'entreprises. Pour que cela se concrétise, l'IA doit être ouverte, fiable et développée de manière à offrir aux personnes, aux institutions et aux nations de véritables choix. C'est pourquoi Mila et Mozilla annoncent un partenariat stratégique visant à faire progresser les capacités de l'IA ouverte et souveraine.

Ce partenariat représente une collaboration stratégique marquante pour les deux organisations -- et le tout premier partenariat de Mozilla avec un grand laboratoire de recherche en IA. Il est conçu pour évoluer dans le temps, avec un projet inaugural axé sur l'intersection de la confiance et de la facilité d'utilisation, notamment les architectures de mémoire privée pour les agents d'IA.

Mila apporte une expertise de recherche de calibre mondial et une solide feuille de route dans la concrétisation des idées en systèmes -- des percées fondamentales aux outils appliqués et à la diffusion de la technologie. Mozilla apporte une vaste expérience en code source ouvert, une communauté de développeur•euses dynamique et les instincts écosystémiques nécessaires pour transformer la recherche en quelque chose qui se propage. Le partenariat vise à démontrer que l'IA ouverte peut combler l'écart entre la recherche de pointe et l'impact dans le monde réel.

Comme on l'a constaté à l'ère du Web, disposer d'une pile logicielle libre robuste peut démocratiser et accélérer l'innovation de façon remarquable. La même occasion existe en IA -- à travers le calcul, les modèles, les données et l'expérience développeur•euse -- et une grande partie de la pile est déjà développée en mode ouvert. Mais des lacunes demeurent, particulièrement dans les couches qui déterminent si l'IA est digne de confiance, respectueuse de la vie privée et conçue pour un monde aux multiples langues, aux multiples cultures et aux multiples façons légitimes d'organiser la société. Si nous parvenons à combler ces lacunes, l'IA ouverte devient une véritable option pour les personnes et les institutions qui en ont le plus besoin.

« Nous travaillons à bâtir un avenir où le développement de l'IA est ancré dans l'ouverture, la protection de la vie privée et l'humanité », a déclaré Mark Surman, président de Mozilla. « Ce partenariat est le vecteur de cette vision -- et de percées qui aideront autant les gouvernements que les développeur•euses et les entreprises. Le Canada peut être un chef de file en matière de souveraineté de l'IA; nous nous joignons à Mila pour y parvenir. »

« Le Canada a ce qu'il faut pour mener le développement d'une IA de pointe en laquelle le monde peut avoir confiance : la rigueur de la recherche, les valeurs et la volonté de faire les choses autrement. La prochaine étape dans le domaine de l'IA ne réside pas seulement dans les capacités, mais aussi dans la fiabilité, et le Canada occupe une position unique pour mener sur les deux fronts. Ce partenariat est un pas concret dans cette direction. Une IA ouverte et fiable n'est pas un compromis sur l'ambition. C'est une exigence encore plus élevée », a déclaré Valérie Pisano, présidente et cheffe de la direction de Mila.

Ensemble, Mila et Mozilla développeront les technologies et les approches qui réduisent la dépendance aux systèmes fermés et créent davantage d'espace pour la transparence, la responsabilisation et l'innovation partagée. Le partenariat pose également les bases d'une coopération entre les puissances intermédiaires en matière d'IA : les projets de logiciel libre ont toujours fourni le cadre nécessaire à une collaboration technique entre les différentes régions et juridictions. Les deux organisations invitent les instituts de recherche, les développeur•euses et les organisations partageant les mêmes idées à contribuer à enrichir la pile.

Il s'agit là du premier volet d'un ensemble de travaux que les deux organisations entendent développer de manière durable et croissante.

À propos de Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

À propos de Mozilla

Mozilla est un organisme animé par une mission, dévoué à maintenir l'internet ouvert, accessible et sécuritaire. Par l'entremise d'un portefeuille diversifié de produits, de filiales et d'investissements, Mozilla fait progresser les technologies internet, les solutions axées sur la protection de la vie privée et l'IA responsable. Son portefeuille comprend Firefox, Thunderbird, Mozilla.ai, Mozilla Ventures et le Mozilla Data Collective.

SOURCE Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec : Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle, Christian Ahuet, Consultant, Relations publiques, C. [email protected], T. 514-994-7496; Mozilla, [email protected]