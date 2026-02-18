QUÉBEC , le 18 févr. 2026 /CNW/ - Micrologic, une entreprise canadienne ayant fabriqué un cloud souverain opéré au Canada, a signé un partenariat avec Cohesity, chef de file en sécurité des données alimentée par l'intelligence artificielle, afin d'offrir aux organisations canadiennes la solution de protection des données en cloud souverain la plus complète au pays.

Une offre souveraine assujettie exclusivement aux lois canadiennes

Depuis plus de dix ans, Micrologic est à l'avant-garde de la souveraineté numérique au Canada. L'entreprise offre aux grandes organisations publiques et privées le seul cloud souverain canadien reconnu par Gartner dans la catégorie « souveraineté opérationnelle ». Contrairement aux fournisseurs américains de services à hypergrande échelle (hyperscalers) assujettis aux lois des États-Unis, notamment à la CLOUD Act et à la FISA, les données confiées à Micrologic sont exclusivement assujetties aux lois canadiennes.

Le cloud souverain de Micrologic s'appuie sur la technologie de Cohesity pour renforcer la cyberrésilience des entreprises et des institutions publiques canadiennes. La plateforme intègre des fonctions complètes de sauvegarde et de reprise après sinistre, assorties d'un environnement de récupération isolé. Le tout est hébergé de manière sécurisée sur le territoire canadien.

La cyberrésilience au cœur de la technologie de Cohesity

Cohesity déploie une plateforme de sécurité des données reconnue mondialement, qui protège et exploite les données. Les plus grandes entreprises au monde l'utilisent pour renforcer leur cyberrésilience.

« Grâce à cette alliance, les organisations canadiennes n'ont plus à choisir entre sécurité, performance et souveraineté. Nous offrons une solution canadienne complète qui répond aux normes les plus élevées en matière de cyberrésilience », affirme Stéphane Garneau, PDG de Micrologic.

Cohesity accélère la reprise après sinistre jusqu'à dix fois plus rapidement que les autres solutions, permettant aux entreprises de se relever plus vite d'une cyberattaque. Micrologic complète cette performance par son cloud souverain exploité au Canada. Cette offre exhaustive, qui cible les secteurs réglementés et les données les plus sensibles, vise à protéger, à héberger et à récupérer des données à partir d'infrastructures canadiennes.

« Les organisations canadiennes, y compris les organismes gouvernementaux, recherchent un cloud souverain leur permettant de conserver leurs données au Canada et de renforcer leur résilience face aux événements de cybersécurité », explique Kit Beall, Chef des revenus (CRO) chez Cohesity. « Le partenariat entre Cohesity et Micrologic répond à cette attente. Les entreprises qui souhaitent que leurs données relèvent exclusivement des lois canadiennes profitent de capacités de pointe pour les protéger et en tirer des renseignements stratégiques. »

Micrologic est fière d'annoncer ce partenariat à un moment charnière pour la technologie au Canada, alors que la souveraineté numérique gagne du terrain au sein des gouvernements fédéral et provinciaux.

Micrologic a aussi obtenu sa qualification au catalogue des logiciels-services (SaaS) de Services publics et Approvisionnement Canada. Cette reconnaissance confirme l'engagement de l'entreprise envers les objectifs canadiens de souveraineté numérique.

À propos de Micrologic

Micrologic est une entreprise canadienne propulsant la transformation numérique des grandes organisations publiques et privées depuis plus de 40 ans. Elle a développé le seul cloud souverain au Canada reconnu par Gartner, alimenté par de l'énergie durable et doté de certifications strictes. Avec un plan d'expansion pancanadien impliquant 150 M$ d'investissements, l'entreprise a décuplé son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie, générant plus de 1,5 G$ en revenus. Son président, Stéphane Garneau, a été reconnu comme PDG de l'année par Les Affaires et l'Association québécoise des technologies, et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

