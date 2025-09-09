INVITATION AUX MÉDIAS - Convergence, un événement sur l'importance de la gestion de nos données

Nouvelles fournies parMicrologic
09 sept, 2025, 12:00 ET
QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Micrologic convie les représentants des médias à Convergence, une journée de conférences et de panels consacrés à l'avenir du numérique, de l'infonuagique et de la cybersécurité au Québec et au Canada. Dans un contexte de réinvestissement massif en défense nationale et de migration de nombreuses données, il est vital d'assurer la souveraineté de nos données sensibles.
QUOI : Convergence
QUAND : Mercreci,10 septembre 2025, dès 13 h 30
OÙ : Manège militaire Voltigeurs de Québec
Programmation :
14 h 00 - 14 h 30
10e anniversaire Cirrus: La petite histoire du plus grand cloud souverain au pays
Panélistes : Stéphane Garneau - président Micrologic
Philippe Bédard - VP Offre infonuagique, Micrologic
Karine Lavallée - VP Ventes infonuagique, Micrologic
Louis Laganière - Directeur général des solutions et infrastructures numériques, Société québécoise des infrastructures
Animation : Marie-Christine Leblanc
14 h 30 - 15 h 00
TI et cloud : fer de lance de l'économie canadienne?
Conférencier : Pierre Cléroux, économiste en chef, BDC
Animation : Emmanuel Martinez, journaliste, Les Affaires
15 h 20 - 15 h 30
Ces pays qui l'ont compris : meilleures pratiques en indépendance numérique
Conférencier : Stéphane Ricoul, auteur de Vos clics, Leur cash
Animation : Bruno Guglielminetti, chroniqueur TI
15 h 30 - 16 h 55
Indépendance numérique : l'enjeu du XXIe siècle?
Avec :
- Stéphane Ricoul - auteur de Vos clics, Leur cash
- Steve Waterhouse - expert en cybersécurité
- Vanessa Henri - avocate, spécialiste en gouvernance des données
- Sylvain Amoros - professeur invité, HEC Montréal
- Robert Michon - conseiller senior, Micrologic
- Animation : Bruno Guglielminetti
16 h 55 - 17 h 02
Mot de clôture du ministre Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique
Pour la programmation complète : https://micrologic.ca/fr/evenements/convergence-2025/
SOURCE Micrologic
Information : Catherine Bouchard, [email protected], Catapulte communication, 438-520-8935
