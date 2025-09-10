/R E P R I S E -- INVITATION AUX MÉDIAS - Convergence, un événement sur l'importance de la gestion de nos données/

QUÉBEC, le 9 sept. 2025 /CNW/ - Micrologic convie les représentants des médias à Convergence, une journée de conférences et de panels consacrés à l'avenir du numérique, de l'infonuagique et de la cybersécurité au Québec et au Canada. Dans un contexte de réinvestissement massif en défense nationale et de migration de nombreuses données, il est vital d'assurer la souveraineté de nos données sensibles.

QUOI : Convergence

QUAND : Mercreci,10 septembre 2025, dès 13 h 30

OÙ : Manège militaire Voltigeurs de Québec

Programmation :

14 h 00 - 14 h 30

10e anniversaire Cirrus: La petite histoire du plus grand cloud souverain au pays

Panélistes : Stéphane Garneau - président Micrologic

Philippe Bédard - VP Offre infonuagique, Micrologic

Karine Lavallée - VP Ventes infonuagique, Micrologic

Louis Laganière - Directeur général des solutions et infrastructures numériques, Société québécoise des infrastructures

Animation : Marie-Christine Leblanc

14 h 30 - 15 h 00

TI et cloud : fer de lance de l'économie canadienne?

Conférencier : Pierre Cléroux, économiste en chef, BDC

Animation : Emmanuel Martinez, journaliste, Les Affaires

15 h 20 - 15 h 30

Ces pays qui l'ont compris : meilleures pratiques en indépendance numérique

Conférencier : Stéphane Ricoul, auteur de Vos clics, Leur cash

Animation : Bruno Guglielminetti, chroniqueur TI

15 h 30 - 16 h 55

Indépendance numérique : l'enjeu du XXIe siècle?

Avec :

Stéphane Ricoul - auteur de Vos clics, Leur cash

Steve Waterhouse - expert en cybersécurité

- expert en cybersécurité Vanessa Henri - avocate, spécialiste en gouvernance des données

- avocate, spécialiste en gouvernance des données Sylvain Amoros - professeur invité, HEC Montréal

- professeur invité, HEC Montréal Robert Michon - conseiller senior, Micrologic

- conseiller senior, Micrologic Animation : Bruno Guglielminetti

16 h 55 - 17 h 02

Mot de clôture du ministre Gilles Bélanger, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Pour la programmation complète : https://micrologic.ca/fr/evenements/convergence-2025/

SOURCE Micrologic

Information : Catherine Bouchard, [email protected], Catapulte communication, 438-520-8935