QUÉBEC et OTTAWA, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Micrologic, une entreprise canadienne ayant fabriqué un cloud 100% souverain opéré au Canada, et Crypto4A Technologies Inc. (Crypto4A), un leader de cybersécurité résistant à l'informatique quantique, ont le plaisir d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique pour offrir une solution post-quantique de gestion de secret en tant que solution de service, 100% canadienne et souveraine.

Cette collaboration combine l'infrastructure de cloud souverain de Micrologic et QxVault™ -nouveau produit de Crypto4A -, la toute première plateforme de gestion de secrets du secteur dotée d'un module de sécurité matériel FIPS 140-3 de niveau 3, et intégrée directement dans le coffre-fort. Ce partenariat permettra aux entreprises et institutions publiques canadiennes d'accéder à une alternative sécurisée, souveraine et conforme à la réglementation pour la gestion de secrets, de codes d'accès, de clés cryptographiques et d'identités de machines.

Un partenariat pour favoriser la souveraineté numérique du Canada

La plateforme QxVault™ de Crypto4A repose sur un module de sécurité matériel entièrement conçu et fabriqué au pays, pour assurer l'inviolabilité à long terme des codes d'accès, des clés API, des jetons, des certificats et d'autres secrets essentiels. En intégrant QxVault™ au cloud souverain de Micrologic, ce partenariat permet aux entreprises, aux institutions financières et aux organisations gouvernementales de garder tous les secrets et opérations cryptographiques entièrement sous juridiction canadienne, en plus d'exercer un contrôle de bout en bout sur la chaîne d'approvisionnement cryptographique, et de réduire les risques opérationnels et de sécurité associés à des secrets non gérés ou divulgués.

Un jalon pour la sécurité des données d'ici

Ce partenariat stratégique représente un progrès majeur dans le renforcement de l'indépendance numérique du Canada. Pour la toute première fois, les entreprises d'ici ont accès à une plateforme de gestion de secrets entièrement intégrée, qui repose sur du matériel cryptographique 100 % contrôlé au pays et qui permet d'assurer la résilience complète des données et la transparence de la chaîne d'approvisionnement, tout en prévoyant la préparation post-quantique dès le départ, et non après coup.

« Nous sommes heureux que deux entreprises d'ici s'associent pour offrir une solution qui répond aux besoins précis des grandes entreprises à la recherche d'une option souveraine pour protéger leurs données les plus critiques, souligne Stéphane Garneau, président et chef de la direction de Micrologic. Grâce à ce partenariat, nous offrirons aux entreprises d'ici la technologie de protection de secrets la plus avancée en combinant nos efforts à ceux de Crypto4A. Cette nouvelle offre apportera simplicité et rentabilité à la gestion de secrets, à la fois dans le cloud et dans les installations. »

« Ce partenariat unit deux entreprises novatrices du Canada qui partagent la même mission : sécuriser le futur numérique du pays, explique Bruno Couillard, chef de la direction et cofondateur de Crypto4A. En combinant le cloud souverain de Micrologic à notre plateforme QxVault™ et à la technologie HSM quantum-safe, les organisations canadiennes pourront désormais gérer et protéger en pleine confiance leurs secrets les plus critiques; libres d'une dépendance étrangère, prêtes pour l'ère quantique et protégées par une chaîne d'approvisionnement cryptographique et pleinement souveraine. »

À propos de Micrologic

Micrologic est une entreprise canadienne propulsant la transformation numérique des grandes organisations publiques et privées depuis plus de 40 ans. Elle a développé le seul cloud souverain au Canada reconnu par Gartner, alimenté par de l'énergie durable et doté de certifications strictes. Avec un plan d'expansion pancanadien impliquant 150 M$ d'investissements, l'entreprise a décuplé son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie, générant plus de 1,5 G$ en revenus. Son président, Stéphane Garneau, a été reconnu comme PDG de l'année par Les Affaires et l'Association québécoise des technologies, et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

À propos de Crypto4A

Crypto4A est une entreprise canadienne de cybersécurité, pionnière des modules de sécurité matériels à résistance quantique et de solutions d'infrastructure conçus pour protéger le monde numérique d'aujourd'hui et de demain. Reconnue par des entreprises, des gouvernements et des fournisseurs d'infrastructure du monde entier, elle se spécialise dans l'agilité cryptographique, l'évolutivité, la portabilité et la cryptographie postquantique.

Pour plus d'informations: Mélanie DesRosiers, responsable des communications, Micrologic, [email protected], 514-317-1745, poste 548; Meaghan Green, Director of Marketing, Crypto4A, [email protected], 613-863-6012