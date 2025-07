QUÉBEC, le 10 juill. 2025 /CNW/ - Micrologic, fabricant d'un cloud souverain et entreprise à propriété 100 % canadienne, est fier d'annoncer que Gartner a reconnu Micrologic dans son 2025 Gartner® Market Guide for Digital Sovereignty Solutions (guide du marché des solutions de souveraineté numérique Gartner ® 2025).

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Micrologic à fournir de véritables solutions de cloud souverain qui répondent aux normes les plus élevées en matière de souveraineté des données. Dans le contexte géopolitique actuel, la souveraineté numérique se distingue par son importance cruciale. Micrologic poursuit son leadership en offrant des services infonuagiques fiables, conformes et adaptés aux besoins uniques des grandes organisations publiques et privées du pays.

« En tant que chef de file des solutions de souveraineté numérique au Canada, nous sommes honorés d'être reconnus par Gartner. Cette distinction reflète notre engagement constant à fournir aux grandes organisations publiques et privées une infrastructure souveraine et sécurisée qui leur permet d'innover et de croître en toute confiance. En tant que seul fournisseur canadien dans cette catégorie, nous sommes fiers de soutenir la transformation numérique des grandes organisations publiques et privées du pays tout en veillant à ce que leurs données soient assujetties exclusivement aux lois canadiennes. C'est un avantage important face aux menaces croissantes d'ingérence étrangère », a déclaré Stéphane Garneau, président et chef de la direction de Micrologic.

Gartner, Market Guide for Digital Sovereignty Solutions, By Dennis Smith, Rene Buest, Alessandro Galimberti, 5 May 2025

À propos de Micrologic

Micrologic est une entreprise canadienne propulsant la transformation numérique des grandes organisations publiques et privées depuis plus de 40 ans. Elle a développé un cloud souverain canadien, alimenté par de l'énergie durable et doté de certifications strictes. Avec un plan d'expansion pancanadien impliquant 150 M$ d'investissements, l'entreprise a décuplé son chiffre d'affaires au cours de la dernière décennie, générant plus de 1,5 G$ en revenus. Son président, Stéphane Garneau, a été reconnu comme PDG de l'année par Les Affaires et l'Association québécoise des technologies, et a été finaliste au Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY.

