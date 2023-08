La liste définitive des personnes intronisées en 2023 sera annoncée dans les mois à venir, ainsi que les honneurs Allan Slaight Music Impact, Community Hero et National Hero.

La célébration du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes aura lieu le 2 décembre à Toronto ; Diffusion sur CTV à une date ultérieure

Cliquez ICI pour télécharger une vidéo de présentation, des images en haute résolution et des vidéos de réaction des personnes intronisées cette année.

TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Pour célébrer les 25 ans de l'Allée des célébrités canadiennes, cinq nouveaux intronisés seront ajoutés à la célèbre "allée" pour la plus grande célébration de l'excellence canadienne dans l'histoire de l'organisation, chacun étant un pionnier dans son domaine respectif et ayant laissé une empreinte durable sur le tissu culturel du Canada. L'annonce d'aujourd'hui comprend les cofondateurs de l'emblématique ROOTS CANADA, qui célèbre 50 années incroyables en tant que marque canadienne de premier plan, MICHAEL BUDMAN et DON GREEN, l'actrice multi-récompensée qui a brisé les barrières pour les acteurs indigènes, TANTOO CARDINAL, la superstar mondiale AVRIL LAVIGNE, et le champion philanthropique de la culture, des arts et de la musique du Canada, GARY SLAIGHT.

"Depuis 25 ans, l'Allée des célébrités canadiennes a célébré plus de 200 intronisations, rendant ainsi hommage à certains des pionniers, des batteurs de records, des artisans du changement et des superstars les plus accomplis, les plus influents et les plus inspirants du monde, que nous avons la chance et la fierté d'appeler Canadiens", a déclaré Jeffrey Latimer, directeur général de l'Allée des célébrités canadiennes.

Les personnes intronisées en 2023, déjà annoncées, sont les suivantes :

La juge de la Cour suprême Rosalie Silberman Abella

Degrassi

Connor McDavid

Rick Mercer

Dr. Brenda Milner

En outre, l'Allée des célébrités canadiennes accueillera 13 des légendes les plus influentes de la musique rock des années 70 et 80 dans ses rangs lors d'une cérémonie d'intronisation spéciale, Canada's Rock of Fame, qui aura lieu le 28 septembre au Massey Hall. Les groupes intronisés sont April Wine, Chilliwack, Glass Tiger, Lee Aaron, Lighthouse, Loverboy, Max Webster, Michel Pagliaro, Platinum Blonde, PRISM, Rough Trade, The Parachute Club, et Trooper. Présenté par les partenaires officiels Anthem Entertainment et Live Nation, Canada's Rock of Fame est un événement unique qui comprendra une soirée d'hommages, des spectacles en direct, des invités spéciaux et une réunion de DJ canadiens légendaires.

Canada's Rock of Fame est la première de deux cérémonies d'intronisation en 2023 dans le cadre des événements de l'année charnière de l'organisation. La célébration annuelle du 25e anniversaire de l'Allée des célébrités canadiennes au Palais des congrès du Toronto métropolitain aura lieu le 2 décembre 2023 et rendra hommage aux personnes intronisées cette année. Une émission spéciale sera diffusée à une date ultérieure sur CTV.

Pour plus d'informations sur l'Allée des célébrités canadiennes, consultez le site www.canadaswalkoffame.com.

