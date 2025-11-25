Publication du rapport Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028

GATINEAU, QC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, a publié aujourd'hui son rapport sur les enjeux communautaires intitulé Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028.

La mi-parcours représente un moment déterminant pour le Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028. Il était donc primordial pour le commissaire d'en faire une vigie ciblée afin de mieux saisir l'état de sa mise en œuvre à l'échelle nationale et régionale.

Plus précisément, six sujets ont retenu son attention :

les Partenariats pour le renforcement de la partie VII de la Loi sur les langues officielles;

la Politique en matière d'immigration francophone;

le Centre d'innovation en immigration francophone;

le Programme pour les langues officielles en santé;

les ententes fédérale-provinciales-territoriales relatives à l'enseignement dans la langue de la minorité et à l'enseignement de la langue seconde;

le Fonds d'habilitation pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Cet état des lieux comporte également une vigie de sujets connexes à ces programmes et initiatives, soit les processus administratifs et les mécanismes de reddition de compte, sans oublier les délais d'attribution des fonds.

Bien que le commissaire demeure optimiste, son bilan reste mitigé. En effet, malgré certaines avancées positives, des problèmes récurrents continuent de compromettre les communautés de langue officielle en situation minoritaire et leur avenir. Dans son rapport, le commissaire suggère ainsi plusieurs pistes de solution aux institutions fédérales concernées afin de mieux répondre aux priorités et aux besoins changeants des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Citation

« Il est plus que jamais temps d'agir. Alors que les institutions fédérales commenceront bientôt à se pencher sur le prochain plan quinquennal, j'espère qu'elles répondront favorablement aux pistes de solution mises de l'avant dans mon rapport. Les choix qu'elles feront aujourd'hui seront déterminants pour l'avenir et la vitalité de nos communautés de langue officielle en situation minoritaire. »

- Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

Liens connexes

Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028

