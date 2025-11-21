Avis aux médias - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, dévoile son rapport Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 English

Commissariat aux langues officielles

21 nov, 2025, 11:12 ET

GATINEAU, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, dévoile son rapport Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 dans le cadre d'une conférence de presse hybride.

Date :                       

Mardi 25 novembre 2025

 

Heure :                     

De 10 h à 11 h (heure de l'Est)
De 11 h à 12 h (heure de l'Atlantique)

 

En personne :         

Dieppe, Nouveau-Brunswick
Atrium du Centre des arts et de la culture de Dieppe
331, avenue Acadie, E1A 0G3

 

En ligne :                  

Lien Zoom 
ID de réunion : 960 4134 5110
Code secret : 358915

 

Format :                     

Conférence de presse en mode virtuel et en présentiel Service d'interprétation disponible (français et anglais)

De 10 h à 10 h 30 : allocutions


  • Nicole Arseneau-Sluyter, présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick
  • Anastasia Desroches, présidente de l'Association des centres de la petite enfance francophone de l'Île-du-Prince-Édouard
  • Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada

De 10 h 30 à 11 h : période de questions avec le commissaire (réservée aux médias)

