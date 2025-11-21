GATINEAU, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, dévoile son rapport Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 dans le cadre d'une conférence de presse hybride.

Date : Mardi 25 novembre 2025 Heure : De 10 h à 11 h (heure de l'Est)

De 11 h à 12 h (heure de l'Atlantique) En personne : Dieppe, Nouveau-Brunswick

Atrium du Centre des arts et de la culture de Dieppe

331, avenue Acadie, E1A 0G3 En ligne : Lien Zoom

ID de réunion : 960 4134 5110

Code secret : 358915 Format : Conférence de presse en mode virtuel et en présentiel Service d'interprétation disponible (français et anglais)



De 10 h à 10 h 30 : allocutions

Nicole Arseneau-Sluyter, présidente de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick

Anastasia Desroches , présidente de l'Association des centres de la petite enfance francophone de l'Île-du-Prince-Édouard

Desroches l'Île-du-Prince-Édouard Raymond Théberge , commissaire aux langues officielles du Canada

De 10 h 30 à 11 h : période de questions avec le commissaire (réservée aux médias)

Suivez-nous sur Instagram, Facebook, X et LinkedIn.

SOURCE Commissariat aux langues officielles

Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commissariat aux langues officielles, Téléphone : 819-420-4879, Numéro sans frais : 1-877-996-6368, Courriel : [email protected]