Nouvelles fournies parCommissariat aux langues officielles
24 nov, 2025, 09:00 ET
GATINEAU, QC, le 21 nov. 2025 /CNW/ - Le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge, dévoile son rapport Agir pour des communautés fortes et résilientes : Constats de mi-parcours du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 dans le cadre d'une conférence de presse hybride.
Date :
Mardi 25 novembre 2025
Heure :
De 10 h à 11 h (heure de l'Est)
En personne :
Dieppe, Nouveau-Brunswick
En ligne :
Lien Zoom
Format :
Conférence de presse en mode virtuel et en présentiel Service d'interprétation disponible (français et anglais)
De 10 h 30 à 11 h : période de questions avec le commissaire (réservée aux médias)
SOURCE Commissariat aux langues officielles
Pour obtenir plus d'information, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Commissariat aux langues officielles, Téléphone : 819-420-4879, Numéro sans frais : 1-877-996-6368, Courriel : [email protected]
