Le Conseiller FinanSud Sunwing est une stratégie marketing s'étendant sur plusieurs années, en réponse au récent sondage ayant révélé que les Canadiens adoptent une approche plus réfléchie face à leurs voyages, notamment en utilisant diverses stratégies pour économiser. Les techniques financières et de budgétisation suivantes se classent d'ailleurs dans les trois premières positions chez les répondants : voyager en basse saison (60 %), réserver tôt pour profiter des avantages de réservation anticipée (56 %), rechercher des aubaines sur les vacances tout compris dont le prix couvre l'ensemble de leur séjour (39 %) et prévoir un fonds de vacances (39 %).

« Les Canadiens sont des acheteurs avertis qui aiment optimiser chaque dollar dépensé et maximiser leur budget de vacances. Depuis le lancement de notre nouvelle proposition de valeur et personnalité de marque, en 2022, nous travaillons très fort à prouver que tout est possible avec Vacances Sunwing. » déclare Lyne Chayer, vice-présidente du Groupe de Vacances Sunwing, Québec. « La toute nouvelle campagne à long terme des Conseillers FinanSud vise à faire rayonner l'étendue de l'expertise de l'industrie et à la rendre facilement accessible aux clients. Par le fait même, nous faisons la lumière sur ce qui fait d'une escapade tout compris de Sunwing l'option privilégiée et la plus FinanSudement futée pour voyager. En fin de compte, économiser plus et s'amuser plus vont de pair. »

La publicité de cette année, qui sera diffusée sur de nombreuses plateformes numériques ou imprimées, met en vedette un couple canadien ordinaire qui se questionne sur les défis et les coûts liés à la planification de vacances à la carte par soi-même. Un recréant une interaction mémorable qui souligne les bienfaits de réserver avec Sunwing, la publicité représente l'essence de notre mission « Économisez plus. Amusez-vous plus. » tout en soutenant les conclusions du sondage, dans lequel plus de la moitié des répondants ont dit préférer les forfaits tout compris pour de nombreuses raisons : les avantages additionnels comme des surclassements de chambre gratuits, des bagages enregistrés gratuitement et la possibilité de réserver des excursions à prix réduit auprès de NexusTours.com , le partenaire de confiance à destination de Vacances Sunwing : https://bit.ly/3zUFqfk.

L'importance que les consommateurs accordent à leurs vacances annuelles, et les sacrifices qu'ils font pour les réaliser ont motivé le lancement de cette campagne par Sunwing, de même que le Centre de conseils FinanSud , un outil informatif et accessible ayant l'objectif suivant : fournir aux Canadiens tout ce dont ils ont besoin pour être FinanSudement futés et profiter au maximum de leur séjour à destination. Les voyageurs y trouveront des conseils de voyage pratiques, des renseignements sur les réservations, du contenu et des guides inspirants, tous conçus pour les aider à planifier leur voyage. Ceci s'ajoute aux forfaits tout compris abordables du voyagiste qui offre des tarifs réduits et des avantages supplémentaires, sans frais cachés.

« Quand Sunwing m'a partagé les statistiques sur les désirs de voyages des Québécois et leurs souhaits d'économies, et qu'on m'a proposé de collaborer avec eux pour mettre de l'avant des options de voyages tout inclus pour répondre à la demande des familles du Québec, je n'ai pas hésité un instant. Ce sera un plaisir pour moi de voyager avec ma famille vers des destinations ensoleillées, accessibles et sans tracas, tout en partageant au sein de ma communauté des aventures de voyage en famille à prix doux. Cela nous permettra de mieux planifier tout en réduisant les coûts. » -- déclare Anne-Marie Withenshaw, la porte-parole de Vacances Sunwing et une personnalité bien connue de la télévision et la radio canadienne.

Avec sa présence à travers le pays par l'entremise de la télévision, de plateformes de diffusion en continu, des cinémas Cineplex, de publicités dans les lieux publics, de Spotify, de la radio et plus encore, la nouvelle campagne « Conseiller FinanSud » sera vue, entendue et ressentie dans tous les canaux de communication. Elle mettra en vedette des personnalités commerciales comiques et originales, de même que ses propres éléments graphiques de marque. Sunwing mise également sur un réseau d'experts de l'industrie aux quatre coins du Canada, soit en langue française ou anglaise. Ce réseau comprend notamment des ambassadeurs de la marque, des porte-paroles, des partenaires médiatiques, des créateurs de contenu et plus encore. Ils promouvront notre slogan « Économisez plus. Amusez-vous plus. », diffuseront le message d'une manière attrayante et ajouteront leur point de vue et leurs propres expériences authentiques au sujet de la planification FinanSud.

Parallèlement au lancement du Conseiller FinanSud Sunwing et du Centre de conseils FinanSud, les voyageurs à la recherche d'une destination de vacances approuvée par les experts peuvent profiter du Solde FinanSud. Cette promotion en cours maintenant et jusqu'au 27 octobre 2024 présente des offres hebdomadaires qui cadrent étroitement avec les principaux conseils FinanSud.

Le chemin vers des vacances tropicales est évident avec notre vaste gamme de forfaits vacances tout compris, nos tarifs compétitifs, nos expériences inoubliables à destination et nos partenaires locaux. Réserver avec Vacances Sunwing, ça a FinanSudement du sens.

Méthodologie du sondage

Ces résultats sont tirés d'une étude menée en ligne par Vacances Sunwing entre les 9 et 13 août 2024 auprès d'un échantillon représentatif de 1 512 Canadiens, membres du Forum Angus Reid. Le sondage était accessible en français et en anglais. Pour fins de comparaison seulement, un échantillon de cette taille présenterait une marge d'erreur de +/- 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Lyne Chayer, Vice-présidente, Québec, Groupe de Vacances Sunwing; Victoria Bakos, Directrice des relations publiques et des communications, Québec, Groupe de Vacances Sunwing