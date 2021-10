« Nous sommes fiers de continuer d'aider La Tablée des Chefs à générer un impact social aussi incroyable en tant que partenaire logistique et de transport pour les Coffrets Solidaires », a déclaré Chiko Nanji, fondateur et PDG de Metro Supply Chain. « L'organisation caritative aide à nourrir ceux qui sont dans le besoin aujourd'hui et travaille également sans relâche pour éduquer nos jeunes, afin qu'ils aient les compétences nécessaires pour développer leur autonomie alimentaire à l'avenir. »

Chaque coffret solidaire gourmand comprend des recettes uniques faites à la main et des délices culinaires sélectionnés par les meilleurs chefs de tout le Canada pour mettre en valeur les délices régionaux. Les coffrets seront vendus au prix de 100 $ au Québec, en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Manitoba à partir du 13 octobre 2021. Les bénéfices de cette initiative seront utilisés pour soutenir les programmes de La Tablée des Chefs.

« Redonner à nos collectivités est un élément important et de longue date de la culture de Metro Supply Chain, et nous sommes honorés de pouvoir mettre à profit notre vaste expérience et notre réseau pancanadien du dernier kilomètre pour aider La Tablée des Chefs à nourrir les personnes dans le besoin », a déclaré John Fahidy, vice-président du transport chez Metro Supply Chain.

Pour acheter votre Coffret Solidaire, veuillez visiter :

Québec: https://www.tableedeschefs.org/fr/programmes/coffret-solidaire-quebec/

Canada: https://www.tableedeschefs.org/fr/programmes/coffret-solidaire-canada/

À propos de Metro Supply Chain

Basée au Canada, Metro Supply Chain conçoit et fournit des solutions de chaîne d'approvisionnement innovantes qui aident certaines des marques les plus réputées et à la croissance la plus rapide du monde à faire progresser leurs activités. Au cours des 40 dernières années, elle est devenue une entreprise importante comptant plus de 80 sites et 6 000 associés en Amérique du Nord et en Europe. L'échelle, les capacités et la structure entrepreneuriale de Metro Supply Chain lui permettent de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, notamment la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

À propos de La Tablée des Chefs

Lancée en 2002, La Tablée des Chefs est une organisation caritative née de la passion de Jean-François Archambault. Sa mission est de nourrir les personnes en situation d'insécurité alimentaire et d'enseigner aux jeunes des compétences culinaires par le biais de ses programmes. Chaque année, La Tablée des Chefs récupère plus de 1 000 000 de portions de repas au Canada et éduque plus de 4 000 jeunes pour aider à former la prochaine génération de consommateurs d'aliments socialement conscients et adeptes. Les fonds collectés soutiennent les initiatives de La Tablée en matière d'éducation et de sensibilisation de la communauté.

