MONTRÉAL, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Chaîne d'approvisionnement Metro Inc. (la « Compagnie »), un leader de la logistique contractuelle depuis 50 ans, a annoncé aujourd'hui qu'elle intégrait SCI afin d'apporter une plus grande valeur aux entreprises en forte croissance et leaders du marché qu'elle sert à travers l'Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l'Europe. La Compagnie a acquis SCI en mars 2024, renforçant ainsi sa position de champion mondial des solutions stratégiques de chaîne d'approvisionnement.

« Notre vision a toujours été de tirer parti de notre approche commune centrée sur le client, de notre culture d'innovation et de notre excellence opérationnelle pour générer de la croissance pour nos clients », a déclaré Chris Fenton, président et directeur général de la Chaîne d'approvisionnement Metro. « Les équipes ont travaillé d'arrache-pied ces derniers mois pour harmoniser l'étendue de nos services et je suis ravi de pouvoir officiellement regrouper les capacités de SCI sous la bannière de la Chaîne d'approvisionnement Metro plus tard cet automne. »

Une stratégie de croissance ambitieuse

Marquant la douzième acquisition d'entreprise réalisée par la Compagnie en moins de dix ans afin de diversifier ses capacités et services ainsi que d'étendre son réseau mondial, SCI ajoute des secteurs clés tels que la technologie et les soins de santé aux industries desservies par la Chaîne d'approvisionnement Metro et renforce les capacités de la Compagnie en matière de traitement des transactions de commerce électronique au Canada.

L'entité combinée augmente également de manière significative les services de livraison gants blancs de la Chaîne d'approvisionnement Metro pour les consommateurs et les entreprises. Aujourd'hui, la Compagnie est le principal partenaire national de logistique, de livraison et d'installation pour les plus grands détaillants, effectuant 1,7 million de livraisons de marchandises lourdes et volumineuses aux consommateurs canadiens chaque année. SCI apporte une expérience et une expertise approfondies en matière de services interentreprises en gants blancs, notamment pour la livraison, l'installation, l'assemblage et la configuration de biens fragiles ou surdimensionnés tels que les photocopieurs, les imprimantes, les kiosques de vente au détail, les casiers à colis, les guichets automatiques et l'équipement médical.

Ensemble, les deux sociétés offrent aux entreprises nord-américaines en pleine expansion une expérience transparente et intégrale en matière d'exécution de transactions de commerce électronique. Les services de traitement transfrontalier comprennent une équipe expérimentée dans la mise en place de services de traitement de transactions électroniques américaines directement depuis le Canada, en tirant parti de l'article 321 pour réduire ou éliminer les coûts liés aux droits d'importation et aux tarifs douaniers.

Investissement dans l'automatisation, la technologie et l'intelligence d'affaires de pointe

En tant que plus grand fournisseur de logistique contractuelle au Canada opérant à partir de plus de 175 sites à l'échelle internationale, la Chaîne d'approvisionnement Metro s'engage à résoudre des enjeux complexes pour ses clients et à les aider à évoluer. Ses solutions novatrices sont soutenues par une équipe interne d'experts en ingénierie et par des investissements importants dans les meilleures technologies, l'automatisation et l'intelligence d'affaires.

À propos de Chaîne d'approvisionnement Metro

Chaîne d'approvisionnement Metro Inc. est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde. Depuis près de 50 ans, elle excelle dans l'élaboration de solutions intégrées et fondées sur des données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant désormais 19 millions de pieds carrés à partir de plus de 175 sites répartis en Amérique du Nord et au Royaume-Uni avec une équipe de 9 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement établies au Canada. En 2024, Chaîne d'approvisionnement Metro a reçu le prestigieux prix des sociétés les mieux gérées pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers son personnel et les communautés locales.

