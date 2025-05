MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Chaîne d'Approvisionnement Metro a une nouvelle fois été reconnue comme l'une des Sociétés les mieux gérées au Canada, réaffirmant ainsi sa position de chef de file en matière d'innovation et de rendement dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. C'est la cinquième fois que la Société reçoit ce prix prestigieux, qui récompense plus de 50 ans d'excellence.

« Cette réussite témoigne de la culture remarquable et du dévouement dont fait preuve notre équipe au quotidien », a déclaré Chris Fenton, président du groupe et chef de la direction de Chaîne d'Approvisionnement Metro. « Fondée par le président de notre groupe, Chiko Nanji, notre organisation a toujours été animée par une mentalité axée sur la croissance et l'importance de servir nos clients avec agilité et innovation. C'est un honneur de recevoir ce prix au nom de nos 9 000 collaborateurs répartis sur plus de 175 sites en Amérique du Nord et en Europe. »

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada récompense les sociétés privées canadiennes qui font preuve d'une stratégie, de capacités et d'un engagement exceptionnels en faveur d'une croissance durable. Les lauréats 2025 incarnent un leadership audacieux, l'innovation et la résilience, contribuant ainsi à renforcer l'économie canadienne et à façonner l'avenir des sociétés mondiales.

« Au cours des 32 années d'existence de ces prix, les sociétés canadiennes ont fait preuve de résilience et d'adaptabilité malgré les hauts et les bas de l'économie, et cette année ne fait pas exception », a déclaré Lorrie King, co-directrice nationale du programme des sociétés les mieux gérées au Canada et associée chez Deloitte Private. « Nous sommes honorés de récompenser les sociétés les mieux gérées au Canada cette année, qui excellent dans tous les aspects de leurs activités. Ces sociétés contribuent toutes à stimuler la productivité et l'innovation au Canada, ce qui renforce notre économie. Il est donc important de reconnaître leurs réalisations et de les présenter comme des exemples et des sources d'inspiration pour l'ensemble du monde des affaires. »

À propos de Chaîne d'Approvisionnement Metro

Chaîne d'Approvisionnement Metro s'associe à certaines des sociétés les plus respectées et les plus dynamiques au monde pour fournir des solutions de chaîne d'approvisionnement personnalisées et fondées sur les données. Grâce à des systèmes et des technologies de pointe, ses services intégrés répondent à des besoins de distribution complexes sur une superficie de 19 millions de pieds carrés. Présente sur plus de 175 sites en Amérique du Nord et en Europe, Chaîne d'Approvisionnement Metro est l'une des plus grandes sociétés privées de chaîne d'approvisionnement au Canada, reconnue pour son excellence stratégique et ses valeurs communautaires fortes.

À propos du programme des Sociétés les mieux gérées au Canada

Le programme des Sociétés les mieux gérées au Canada continue d'être la marque d'excellence des Sociétés privées détenues et gérées au Canada. Chaque année depuis le lancement du programme en 1993, des centaines de sociétés entrepreneuriales se sont disputé cette distinction dans le cadre d'un processus rigoureux et indépendant qui évalue leurs compétences et leurs pratiques en matière de gestion. Les prix sont décernés à quatre niveaux : 1) Nouvelles lauréates du prix des Sociétés les mieux gérées au Canada; 2) Lauréates du prix des Sociétés les mieux gérées au Canada; 3) Lauréates du prix Gold Standard; 4) Membres du Club Platine. Les commanditaires du programme sont Deloitte Privé, CIBC, EDC, Le Globe and Mail et le Groupe TMX. Pour de plus amples renseignements, consultez le site www.societeslesmieuxgerees.ca

