MONTRÉAL, le 17 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Chaîne d'Approvisionnement Metro, un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour de nombreuses organisations mondiales à croissance rapide, a confirmé la poursuite de son partenariat fructueux avec Lance Stroll, pilote de l'équipe de Formule Un™ Aston Martin Aramco, en tant que partenaire marketing officiel.

Casque de la Chaîne d'Approvisionnement Metro Aston Lance (Groupe CNW/Metro Supply Chain)

Pour la deuxième année consécutive, le logo distinctif de Chaîne d'Approvisionnement Metro restera bien en vue sur le casque de course nouvellement conçu du pilote canadien pour certaines courses tout au long de la saison 2025 de Formule Un®.

Le partenariat reste ancré dans un esprit de championnat partagé, donnant la priorité à la recherche incessante de l'excellence, que ce soit sur la piste ou en termes d'innovation de la chaîne d'approvisionnement. Avec un objectif commun de stimuler l'innovation et d'offrir performance, précision, adaptabilité et exécution sans faille restent les priorités absolues.

« Chaîne d'Approvisionnement Metro est ravie de poursuivre son partenariat avec Lance Stroll, pilote de l'équipe de Formule Un™ Aston Martin Aramco », a déclaré Chiko Nanji, fondateur et président du groupe Chaîne d'Approvisionnement Metro. « Nous partageons la conviction que le succès repose sur la précision, l'agilité et le travail d'équipe. Dans le domaine de la course automobile, comme dans celui de la gestion stratégique de la chaîne d'approvisionnement, chaque décision et chaque détail font la différence, et nous nous engageons à obtenir des résultats positifs à chaque occasion. »

Lance Stroll, pilote de l'équipe de Formule Un™ Aston Martin Aramco, ajoute : « Je suis fier de poursuivre ce partenariat avec Chaîne d'Approvisionnement Metro et de représenter une entreprise canadienne aussi prospère et internationale en tant qu'ambassadeur officiel de la marque. Au cours de l'année écoulée, j'ai pris encore plus conscience des similitudes entre la Formule Un® et l'innovation en matière de chaîne d'approvisionnement. Nous repoussons les limites à chaque pour offrir les meilleures performances possibles. Comme moi et l'équipe qui m'entoure, Chaîne d'Approvisionnement Metro se concentre sur le développement et l'ingénierie basés sur les données pour réussir.

Avec un engagement envers l'agilité et la précision, Chaîne d'Approvisionnement Metro reste un leader dans la fourniture de solutions de chaîne d'approvisionnement de pointe. Le partenariat continu avec Lance Stroll souligne leur passion commune pour l'innovation à chaque instant.

À propos de Chaîne d'Approvisionnement Metro

Chaîne d'Approvisionnement Metro est un partenaire stratégique en matière de solutions de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus réputées et à la croissance la plus rapide au monde.

Depuis 50 ans, elle excelle dans la personnalisation de solutions intégrées et basées sur les données, alimentées par des systèmes et des technologies de pointe, qui répondent à des besoins de distribution complexes et exigeants. Gérant 19 millions de pieds carrés et opérant à partir de plus de 175 sites en Amérique du Nord et au Royaume-Uni avec une équipe de 9 000 personnes, elle est l'une des plus grandes entreprises privées de solutions de chaîne d'approvisionnement au Canada. Chaîne d'Approvisionnement Metro est la lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada de 2024, reconnue pour son expertise stratégique, sa culture de l'innovation et son engagement envers ses employés et les communautés locales.

À propos de Lance Stroll

Un jeune prodige venu du Canada, Lance a fait une entrée fracassante dans le monde des monoplaces juniors, puis est passé directement de la F3 à la F1 en 2017 alors qu'il était encore adolescent, devenant ainsi le deuxième plus jeune pilote à concourir dans l'histoire de la Formule 1. Sa détermination et sa concentration à toute épreuve ont caractérisé sa carrière en F1 : face à des vainqueurs de course et des champions du monde, il a toujours tenu bon. Avec plus de 150 courses à son actif, Lance est l'un des pilotes les plus expérimentés de la grille de Formule 1, et il participe actuellement à sa neuvième saison du championnat du monde emblématique pour l'équipe de Formule Un™ Aston Martin Aramco. Réputé pour son habileté à piloter dans les conditions les plus difficiles, Lance a décroché trois podiums et s'est emparé d'une pole position sensationnelle lors d'une météo humide et perfide à Istanbul Park.

