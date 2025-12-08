MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - METRO confirme son adhésion au Code de conduite du secteur des produits d'épicerie du Canada.

« Depuis 2021, nous contribuons activement avec le Conseil canadien du commerce de détail et les intervenants du secteur à l'élaboration du Code de conduite pour promouvoir des principes d'équité et de prévisibilité », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction de METRO. « En 2025, nous avons poursuivi nos efforts avec le Bureau du Code de conduite pour en assurer le succès et nous suivrons sa mise en œuvre dans les années à venir. »

Le Code établit des normes claires pour les relations commerciales au sein du secteur des produits d'épicerie et vise à instaurer de la transparence et de la certitude dans les transactions commerciales.

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de quelque 1000 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

