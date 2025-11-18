MONTRÉAL, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Le 19 novembre 2025, METRO inc. dévoilera les résultats financiers du quatrième trimestre de son année financière 2025. L'annonce de ces résultats sera suivie d'un appel conférence à 9 h 00 (HNE).

Messieurs Eric R. La Flèche, président et chef de la direction et Nicolas Amyot, vice-président exécutif et chef de la direction financière, tiendront une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs et des analystes financiers pour commenter les résultats financiers. La conférence téléphonique sera suivie d'une période de questions.

Les analystes et investisseurs institutionnels sont invités à accéder à cette conférence téléphonique, en composant le 1 800 990-4777 ou via le site internet en cliquant ici. Les journalistes et le public pourront y accéder en mode écoute uniquement. La retransmission de la conférence téléphonique sera accessible environ deux heures après l'évènement, en composant sans frais le 1 888 660-6345 (code d'accès 76164#), ou en ligne en cliquant ici, jusqu'au 19 décembre 2025, 23 h 59 (HNE).

À propos de METRO inc.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 21 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

Renseignements : Nicolas Amyot, Vice-président exécutif, Chef de la direction financière et trésorier, METRO inc., 514 643 1000