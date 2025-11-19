MONTRÉAL, le 19 nov. 2025 /CNW/ - METRO INC. (TSX : MRU) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos le 27 septembre 2025.

FAITS SAILLANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2025

Chiffre d'affaires de 5 108,7 millions $, en hausse de 3,4 %

Chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables (1) en hausse de 1,6 %

Chiffre d'affaires des pharmacies comparables (1) en hausse de 4,8 %

Bénéfice net de 217,0 millions $, en baisse de 1,3 % et bénéfice net ajusté (1) de 246,0 millions $, en hausse de 8,6 %

Bénéfice net dilué par action de 1,00 $, en hausse de 2,0 % et bénéfice net dilué par action ajusté (1) de 1,13 $, en hausse de 10,8 %

Impact négatif de 22,5 millions $ sur le bénéfice net (30,6 millions $ avant impôts) en raison de la fermeture temporaire de notre centre de distribution de produits surgelés à Toronto

FAITS SAILLANTS DE L'EXERCICE 2025

Chiffre d'affaires de 22 006,7 millions $, en hausse de 3,7 %

Bénéfice net de 1 019,5 millions $, en hausse de 9,4 % et bénéfice net ajusté (1) de 1 049,8 millions $, en hausse de 7,9 %

Bénéfice net dilué par action de 4,63 $, en hausse de 12,7 % et bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 4,77 $, en hausse de 10,9 %



12 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2025 %

2024 % Variation (%) Chiffre d'affaires 5 108,7 100,0

4 938,4 100,0 3,4 Bénéfice opérationnel avant amortissement, dépréciation des stocks et pertes de valeur d'actifs 484,7 9,5

459,6 9,3 5,5 Bénéfice net 217,0 4,2

219,9 4,5 (1,3) Bénéfice net dilué par action 1,00 --

0,98 -- 2,0 Bénéfice net ajusté(1) 246,0 4,8

226,5 4,6 8,6 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 1,13 --

1,02 -- 10,8





























52 semaines / Exercices financiers (en millions de dollars, sauf le bénéfice net par action) 2025 %

2024 % Variation (%) Chiffre d'affaires 22 006,7 100,0

21 219,9 100,0 3,7 Bénéfice opérationnel avant amortissement, dépréciation des stocks et pertes de valeur d'actifs 2 082,9 9,5

1 987,0 9,4 4,8 Bénéfice net 1 019,5 4,6

931,7 4,4 9,4 Bénéfice net dilué par action 4,63 --

4,11 -- 12,7 Bénéfice net ajusté(1) 1 049,8 4,8

972,9 4,6 7,9 Bénéfice net dilué par action ajusté(1) 4,77 --

4,30 -- 10,9

MESSAGE DU PRÉSIDENT

« Nous avons terminé notre exercice financier 2025 en force au quatrième trimestre avec une croissance du bénéfice net dilué par action ajusté(1) de 10,8 %, atteignant notre cadre financier pour tous les indicateurs de l'exercice. Après presque deux mois d'arrêt à notre centre de distribution de produits surgelés à Toronto, je suis heureux d'annoncer que nous avons repris nos activités la semaine dernière et nous prévoyons à toute fin pratique un retour à la normale d'ici la fin décembre(2). Je tiens à remercier toutes nos équipes qui continuent d'exécuter notre plan de contingence pour approvisionner nos magasins, minimisant ainsi l'impact sur nos clients. Au cours du trimestre, nous avons ouvert avec succès 4 nouveaux magasins d'alimentation et en avons converti 2 autres, et nous sommes convaincus que nos investissements soutenus dans notre réseau de détail, combinés à une mise en marché efficace et une exécution rigoureuse, continueront de bien répondre aux besoins de nos clients et de créer de la valeur à long terme pour nos actionnaires(2). », a déclaré Eric La Flèche, président et chef de la direction.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

CHIFFRE D'AFFAIRES

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2025, clos le 27 septembre 2025, a atteint 5 108,7 millions $, en hausse de 3,4 % comparativement au chiffre d'affaires du quatrième trimestre de l'exercice précédent, attribuable à la hausse du chiffre d'affaires dans nos réseaux de magasins d'escompte et de pharmacies.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables(1) a été en hausse de 1,6 % au quatrième trimestre de l'exercice 2025 (2024 -- 2,2 %). Les ventes alimentaires en ligne(1) ont augmenté de 19,8 % par rapport à l'an dernier (2024 -- 27,6 %). Notre inflation alimentaire était inférieure à l'IPC déclaré de 3,4 % pour les aliments achetés en magasin. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables(1) a connu une hausse de 4,8 % (2024 -- 5,7 %), soit une hausse de 5,5 % pour les médicaments d'ordonnance(1) et une hausse de 2,9 % pour les produits de la section commerciale(1), principalement les médicaments en vente libre, les cosmétiques et les produits de santé et beauté.

Le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 a atteint 22 006,7 millions $ comparativement à 21 219,9 millions $ pour l'exercice 2024, une hausse de 3,7 %.

BÉNÉFICE OPÉRATIONNEL AVANT AMORTISSEMENT, DÉPRÉCIATION DES STOCKS ET PERTES DE VALEUR D'ACTIFS

Cette mesure du bénéfice exclut les frais financiers, les impôts, l'amortissement, la dépréciation des stocks et les pertes de valeur d'actifs.

Le bénéfice opérationnel avant amortissement, dépréciation des stocks et pertes de valeur d'actifs du quatrième trimestre de l'exercice 2025 a été de 484,7 millions $ ou 9,5 % du chiffre d'affaires, une hausse de 5,5 % comparativement au trimestre correspondant de l'exercice 2024. Le quatrième trimestre de 2025 comprenait des coûts directs de 6,1 millions $ liés à la fermeture temporaire de notre centre de distribution de produits surgelés à Toronto. Pour l'exercice 2025, le bénéfice opérationnel avant amortissement, dépréciation des stocks et pertes de valeur d'actifs a été de 2 082,9 millions $ ou 9,5 % du chiffre d'affaires, une hausse de 4,8 % comparativement à l'exercice 2024. L'exercice 2024 a bénéficié d'un gain sur vente d'actifs de 6,8 millions $.

Notre taux de marge brute(1) a été respectivement de 20,0 % et 19,9 % pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025, comparativement à 19,7 % pour les périodes correspondantes de 2024. L'amélioration de la marge au cours du trimestre et de l'exercice est en partie attribuable à des gains de productivité dans nos centres de distribution alimentaire et à la réduction des pertes en magasin.

Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires a été respectivement de 10,5 % et 10,4 % pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025, comparativement à 10,4 % pour les périodes correspondantes de 2024. Notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 a été impacté défavorablement par des coûts directs de 6,1 millions $ liés à la fermeture temporaire de notre centre de distribution de produits surgelés à Toronto. En excluant ces coûts, notre pourcentage de charges d'exploitation sur le chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre et l'exercice 2025 aurait été similaire à l'an dernier.

AMORTISSEMENT

La dépense d'amortissement pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 a été de 139,8 millions $ comparativement à 135,8 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024. Pour l'exercice 2025, la dépense d'amortissement a été de 594,4 millions $ comparativement à 570,4 millions $ pour l'exercice 2024. L'augmentation annuelle de la dépense d'amortissement est principalement attribuable à la hausse des investissements dans notre réseau de détail et à la mise en service d'investissements dans notre chaîne d'approvisionnement, notamment certaines technologies d'automatisation dans la division pharmacie ainsi que la dernière phase de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais à Toronto à l'été 2024.

DÉPRÉCIATION DES STOCKS

La Société a comptabilisé une charge de 24,5 millions $ pour la dépréciation des stocks à leur valeur nette de réalisation pour la période de 12 semaines et l'exercice clos le 27 septembre 2025.

Cette dépréciation est liée aux stocks de produits surgelés qui ont été jugés irrécupérables à la suite d'une panne mécanique du système de réfrigération au centre de distribution de produits surgelés à Toronto. Les opérations de ce centre sont arrêtées depuis le 12 septembre 2025 et n'avaient pas repris au 27 septembre 2025.

PERTES DE VALEUR D'ACTIFS

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024, la Société a comptabilisé des pertes de valeur d'actifs totalisant 20,8 millions $ découlant de la décision de retirer les magasins Metro de l'Ontario du programme de fidélisation Air Miles® à l'été 2024. Ces pertes de valeur représentent la valeur comptable totale de l'actif au titre du programme de fidélisation.

FRAIS FINANCIERS NETS

Les frais financiers nets pour le quatrième trimestre de l'exercice 2025 ont été de 34,4 millions $ comparativement à 32,6 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024. La hausse des frais financiers est principalement attribuable à une augmentation des intérêts sur la dette nette. Pour l'exercice 2025, les frais financiers nets ont été de 143,8 millions $ comparativement à 145,7 millions $ pour l'exercice 2024. La diminution des frais financiers nets est principalement attribuable à une diminution des intérêts sur la dette nette en partie compensée par une baisse des intérêts capitalisés.

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES

La charge d'impôts a été de 69,0 millions $ au quatrième trimestre de l'exercice 2025 avec un taux d'imposition effectif de 24,1 % comparativement à 71,3 millions $ et un taux d'imposition effectif de 24,5 % au quatrième trimestre de l'exercice 2024. La baisse du taux d'imposition effectif en 2025 est principalement attribuable à un congé fiscal provincial lié à la mise en service de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais et surgelés à Terrebonne.

Pour l'exercice 2025, la charge d'impôts a été de 300,7 millions $ comparativement à 318,4 millions $ pour l'exercice 2024, avec des taux d'imposition effectifs de 22,8 % et 25,5 % respectivement. La baisse du taux d'imposition effectif en 2025 est principalement attribuable à un congé fiscal provincial lié à la mise en service de notre nouveau centre de distribution automatisé de produits frais et surgelés à Terrebonne et à des ajustements favorables au titre des impôts sur les exercices précédents. Le congé fiscal total représente environ 66 millions $ et nous estimons qu'il sera reconnu sur une période de 3 ans(2).

BÉNÉFICE NET ET BÉNÉFICE NET AJUSTÉ(1)

Le bénéfice net du quatrième trimestre de l'exercice 2025 a été de 217,0 millions $ comparativement à 219,9 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 1,00 $ par rapport à 0,98 $ en 2024, en baisse de 1,3 % et en hausse de 2,0 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) du quatrième trimestre de l'exercice 2025 a été de 246,0 millions $ comparativement à 226,5 millions $ pour le trimestre correspondant de 2024, alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 1,13 $ comparativement à 1,02 $ en 2024, en hausse de 8,6 % et 10,8 % respectivement.

Le bénéfice net de l'exercice 2025 a été de 1 019,5 millions $ comparativement à 931,7 millions $ pour l'exercice 2024, alors que le bénéfice net dilué par action a été de 4,63 $ par rapport à 4,11 $ en 2024, en hausse de 9,4 % et 12,7 % respectivement. En excluant les éléments spécifiques présentés dans le tableau ci-dessous, le bénéfice net ajusté(1) de l'exercice 2025 a été de 1 049,8 millions $ comparativement à 972,9 millions $ pour l'exercice 2024 alors que le bénéfice net dilué par action ajusté(1) a été de 4,77 $ comparativement à 4,30 $ en 2024, en hausse de 7,9 % et 10,9 % respectivement.

Ajustements au bénéfice net et au bénéfice net dilué par action (BPA)(1)



12 semaines / Exercices financiers







2025

2024

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 217,0 1,00

219,9 0,98

(1,3) 2,0 Dépréciation des stocks et autres coûts directs liés au problème du système de réfrigération, nets d'impôts de 8,1 $ 22,5



--







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts de 2,4 $ 6,5



6,6







Mesures ajustées(1) 246,0 1,13

226,5 1,02

8,6 10,8





































52 semaines / Exercices financiers







2025

2024

Variation (%)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice net

(en millions de dollars) BPA dilué (en dollars)

Bénéfice

net BPA dilué Selon les états financiers 1 019,5 4,63

931,7 4,11

9,4 12,7 Dépréciation des stocks et autres coûts directs liés au problème du système de réfrigération, nets d'impôts de 8,1 $ 22,5



--







Perte de valeur au titre d'un programme de fidélisation, nette d'impôts de 2,7 $ --



18,1







Gain sur la disposition d'une participation dans une entreprise associée, net d'impôts de 1,6 $ --



(5,4)







Amortissement des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de l'acquisition du Groupe Jean Coutu, net d'impôts de 10,2 $ 28,4



28,5







Règlement favorable d'impôt au titre d'exercices antérieurs (20,6)



--







Mesures ajustées(1) 1 049,8 4,77

972,9 4,30

7,9 10,9

PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS

Le programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités présentement en vigueur permet à la Société de racheter jusqu'à concurrence de 10 000 000 de ses actions ordinaires entre le 27 novembre 2024 et le 26 novembre 2025. Au 7 novembre 2025, la Société a racheté 8 700 000 de ses actions ordinaires à un prix moyen de 97,51 $, pour une considération totale de 848,3 millions $. La Société a l'intention(2) de renouveler son programme de rachat d'actions afin de se doter d'une option supplémentaire pour utiliser ses liquidités excédentaires.

DIVIDENDES

Le conseil d'administration a déclaré, le 29 septembre 2025, un dividende trimestriel de 0,37 $ par action, le même montant que celui déclaré au dernier trimestre.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Nous avons utilisé, dans le présent rapport, diverses expressions qui pourraient, au sens de la réglementation des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, constituer des informations prospectives. De façon générale, toute déclaration contenue dans le présent rapport qui ne constitue pas un fait historique peut être considérée comme une déclaration prospective. Les expressions « avoir l'intention de », « continuer », « estimer », « poursuivre », « prévoir » et autres expressions similaires indiquent en général des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives pouvant être contenues dans le présent rapport font référence à des hypothèses sur les industries alimentaire et pharmaceutique au Canada, l'économie en général, notre budget annuel ainsi que notre plan d'action 2026.

Ces déclarations prospectives ne donnent pas de garantie quant à la performance future de la Société et elles peuvent être impactées par des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant faire en sorte qu'elles ne se réalisent pas. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées ou sous-entendues décrites dans nos déclarations prospectives sont présentés sous la rubrique « Gestion des risques » se trouvant dans le rapport annuel 2024 de la Société.

Nous croyons que nos déclarations sont raisonnables et pertinentes à la date de publication du présent rapport et qu'elles représentent nos attentes. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives qui pourraient être contenues dans le présent rapport, sauf si cela est requis par la loi.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR ET AUTRES MESURES FINANCIÈRES

En plus de fournir des mesures du bénéfice selon les Normes internationales d'information financière (IFRS), nous avons inclus certaines mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières. Ces mesures sont présentées à titre d'information relative, elles n'ont pas de sens normalisé par les IFRS et elles ne peuvent pas être comparées à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques.

Le Règlement 52-112 sur l'information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d'autres mesures financières prévoit des obligations d'information s'appliquant aux mesures financières non conformes aux PCGR, aux ratios non conformes aux PCGR et à d'autres mesures financières, soit les mesures de gestion du capital, les mesures financières supplémentaires et le total des mesures sectorielles, au sens du Règlement (collectivement, les « mesures financières déterminées »).

Les mesures financières déterminées que nous présentons dans nos documents rendus publics sont décrites ci-dessous par type de mesures.

MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice avant frais financiers nets et impôts sur les bénéfices ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les frais financiers nets et les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice avant impôts sur les bénéfices. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, et l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise.

Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non conforme aux PCGR qui, en ce qui concerne sa composition, est ajustée pour exclure les éléments spéciaux de la composition de la mesure financière la plus directement comparable présentée dans nos états financiers consolidés qui est le bénéfice net. Les éléments spéciaux peuvent inclure les charges d'acquisition et de restructuration, les gains ou les pertes sur la disposition de placements, l'amortissement et les pertes de valeur des actifs incorporels résultant d'une acquisition d'entreprise et des ajustements significatifs d'impôt au titre d'exercices antérieurs.

Pour les mesures de performance financière, nous estimons que la présentation d'un bénéfice ajusté en fonction de ces éléments, qui ne reflètent pas nécessairement la performance de la Société, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative, leur permettant ainsi de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

RATIOS NON CONFORMES AUX PCGR

Le bénéfice net dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux PCGR en raison du fait qu'au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante. La composante non conforme aux PCGR utilisée est le bénéfice net ajusté(1). Le bénéfice net dilué par action ajusté est calculé en divisant le bénéfice net ajusté(1) attribuable aux actionnaires ordinaires de la société mère par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation au cours de l'exercice, ajusté pour refléter les effets de toutes les actions ordinaires potentielles dilutives.

Nous sommes d'avis que la présentation de ce ratio, dont au moins une mesure financière non conforme aux PCGR est une composante, permet aux lecteurs des états financiers d'être mieux informés des résultats d'exploitation de la période considérée et de la période comparative. Ainsi, les lecteurs des états financiers sont en mesure de mieux analyser les tendances, d'évaluer la performance financière de la Société et d'évaluer ses perspectives. Le fait d'apporter des ajustements pour ces éléments ne veut pas dire qu'ils sont de nature non récurrente.

MESURES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES

Les mesures financières supplémentaires décrites ci-dessous sont, ou devraient être, communiquées périodiquement en vue de représenter la performance financière, la situation financière ou les flux de trésorerie historiques ou attendus de la Société.

Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est défini comme étant les ventes au détail de magasins comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les magasins relocalisés, agrandis et rénovés. Le chiffre d'affaires des magasins d'alimentation comparables est une mesure établie sur la base de tous les magasins de notre réseau, y compris ceux dont les ventes ne sont pas incluses dans les états financiers consolidés de la Société.

Les ventes alimentaires en ligne sont définit comme étant le total des ventes réalisées via tous nos canaux en ligne.

Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables (incluant le chiffre d'affaires total, de la section commerciale et des médicaments d'ordonnance) est défini comme étant les ventes au détail de pharmacies comparables ayant plus de 52 semaines consécutives d'opérations incluant les pharmacies relocalisées, agrandies et rénovées. Le chiffre d'affaires des pharmacies comparables ne fait pas partie des états financiers consolidés de la Société parce que les pharmacies sont détenues par des pharmaciens propriétaires.

Le taux de marge brute est calculé en divisant la marge brute par le chiffre d'affaires.

PERSPECTIVES(2)

Les opérations à notre centre de distribution de produits surgelés à Toronto ont repris le 10 novembre et nous prévoyons à toute fin pratique un retour à la normale d'ici la fin décembre. Nous estimons que les coûts directs liés à la fermeture temporaire de notre centre de distribution auront un impact sur notre bénéfice net d'environ 15 à 20 millions $ au premier trimestre de l'exercice 2026. L'impact sur le chiffre d'affaires et la marge brute devrait être modeste compte tenu du plan de contingence en place. Outre la remise en service complète de notre centre de distribution de produits surgelés, nous demeurons concentrés sur l'amélioration de l'efficacité de notre chaîne d'approvisionnement et de notre réseau de magasins, tout en poursuivant la mise en œuvre de notre plan d'accélération du développement de nos enseignes d'escompte qui sont en pleine croissance avec l'ouverture prévue d'une douzaine de nouveaux magasins ou de magasins convertis au cours du prochain exercice financier. Nous restons déterminés à offrir la meilleure valeur possible à nos clients grâce à nos programmes de mise en marché efficaces, nos marques privées, notre programme de fidélisation Moi et une exécution rigoureuse en magasin.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

Les analystes financiers et les investisseurs institutionnels sont invités à participer à la conférence téléphonique portant sur les résultats du quatrième trimestre 2025 qui aura lieu aujourd'hui, le 19 novembre 2025, à 9h00 (HNE) . Pour accéder à la conférence, le numéro de téléphone à composer est le 1 (800) 990-4777. Les journalistes et le public investisseur pourront y accéder en mode écoute seulement.

Avis aux lecteurs : Les états financiers intermédiaires consolidés résumés ainsi que le rapport de gestion du quatrième trimestre 2025 de METRO INC. sont disponibles sur Internet à l'adresse suivante :www.corpo.metro.ca- Site corporatif - Investisseurs - Résultats trimestriels 2025 - Quatrième trimestre 2025.

(1) Cette mesure est présentée à titre d'information relative. Elle n'a pas de sens normalisé par les IFRS et elle ne peut pas être comparée à des mesures du même type présentées par d'autres sociétés publiques. Consulter le tableau dans la section « Résultats d'exploitation » et la section « Mesures financières non conformes aux PCGR et autres mesures financières » (2) Consulter la section « Informations prospectives »

