MONTRÉAL, le 25 nov. 2025 /CNW/ - METRO INC. (TSX: MRU) annonce qu'elle renouvelle son programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités et que ce renouvellement a été approuvé par la Bourse de Toronto. La Société a décidé de renouveler le programme afin de se doter d'une option supplémentaire pour utiliser ses liquidités excédentaires. Ainsi, la Société pourra racheter, dans le cours normal de ses activités entre le 27 novembre 2025 et le 26 novembre 2026, jusqu'à concurrence de 10 000 000 de ses actions ordinaires représentant approximativement 4,70 % des actions émises et en circulation de la Société en date du 13 novembre 2025. Au 13 novembre 2025, il y avait 213,800,822 actions émises et en circulation dont 212,645,667 étaient détenues dans le public. La moyenne quotidienne des opérations sur les actions ordinaires au cours des six (6) derniers mois civils complets a été de 446 822 actions.

Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la Bourse de Toronto, la Société aura le droit d'acheter lors de tout jour de bourse jusqu'à concurrence de 111 705 actions sous réserve des règles et politiques de la Bourse de Toronto relatives aux achats en blocs. Les achats s'effectueront au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, ou par l'entremise de systèmes de négociation parallèles canadiens ou de toute autre façon pouvant être autorisée par un organisme de règlementation des valeurs mobilières, y compris en vertu d'ententes de gré à gré. Les actions ordinaires ainsi achetées seront annulées. Le prix des actions rachetées par entente de gré à gré aux termes d'une dispense d'offre publique de rachat émise par un organisme de réglementation des valeurs mobilières sera inférieur au cours en vigueur pour ces actions tel que le sera prévu dans cette dispense.

Relativement à son programme de rachat d'actions dans le cours normal de ses activités présentement en vigueur pour la période du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025, la Société a racheté 8,700,000 de ses actions ordinaires, à un prix moyen pondéré de 97,51 $ pour une considération totale de 848,3 $ millions en date du 13 novembre 2025. Les achats ont été effectués au prix du marché par l'entremise de la Bourse de Toronto, conformément à ses règles et politiques, et par l'entremise de systèmes de négociation parallèles.

METRO Inc. prévoit de conclure une entente de régime automatique d'achat d'actions (« RAAA ») avec Financière Banque Nationale Inc., son courtier désigné, afin de permettre le rachat automatique d'actions, laquelle entente entrera en vigueur au début du programme de rachat d'actions dans le cours normal des activités. Lorsque le RAAA de METRO sera en vigueur, le courtier de METRO pourra acheter des actions ordinaires pendant les périodes où METRO est censée demeurer inactive en raison des règles relatives aux transactions d'initiés et des périodes d'interdiction qu'elle s'impose. En dehors de la période où le RAAA sera en vigueur, les actions ordinaires seront achetées par Metro, à sa discrétion, conformément aux lois applicables.

Avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 22 milliards de dollars, METRO inc. est un chef de file dans les domaines de l'alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario, procurant de l'emploi à plus de 97 000 personnes. Sa raison d'être est de nourrir la santé et le bien-être de nos communautés. Par ses activités de détaillant, franchiseur, distributeur, fabricant et de commerce en ligne, elle exploite ou approvisionne un réseau de 995 magasins d'alimentation sous plusieurs enseignes dont Metro, Metro Plus, Super C, Food Basics, Adonis et Première Moisson, et de quelque 640 pharmacies principalement sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy. Pour plus de détails, visitez corpo.metro.ca et suivez son actualité sur LinkedIn.

