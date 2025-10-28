MONTRÉAL, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Métaux Torngat, une société de développement de terres rares basée au Québec, annonce aujourd'hui la nomination de Maryse Bélanger à la présidence de son conseil d'administration. Mme Bélanger, une dirigeante du secteur minier reconnue détenant une vaste expérience au sein de conseils d'administration, s'est jointe au conseil de Métaux Torngat en juillet 2025.

« Nous sommes ravis que Maryse accède à la présidence de notre conseil. Son leadership, son expérience vaste et profonde dans l'industrie minière et dans les grands projets d'infrastructure, ainsi que sa compréhension des enjeux du développement durable en font une personne tout indiquée pour guider Métaux Torngat dans la poursuite du développement de son projet Strange Lake », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat.

Originaire du Saguenay et diplômée en géologie de l'Université du Québec à Chicoutimi, Mme Bélanger cumule plus de 35 ans d'expérience au sein de grandes sociétés minières à l'échelle mondiale. Elle est reconnue pour son leadership rassembleur et son expertise en excellence opérationnelle et en efficacité technique.

Elle a notamment dirigé ou accompagné plusieurs sociétés minières de premier plan dont IAMGOLD, SIGMA Lithium, Atlantic Gold, Mirabela Nickel et Goldcorp à des moments charnières de leur croissance.

Elle siège aux conseils d'administration d'Equinox Gold, Blue Moon Metals et de Graymont, et a été reconnue à deux reprises par Women in Mining UK parmi les 100 femmes les plus influentes du secteur minier mondial.

« Métaux Torngat repose sur des bases solides : une équipe expérimentée, une gouvernance rigoureuse et une vision claire d'un développement responsable. Je souhaite contribuer à renforcer cette trajectoire et à faire rayonner un modèle québécois de production durable de métaux critiques. En tant que présidente du conseil, je m'engage à soutenir les efforts de Métaux Torngat pour répondre aux préoccupations environnementales et promouvoir un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes », a déclaré Maryse Bélanger, présidente du conseil d'administration de Métaux Torngat.

Le projet Strange Lake de Métaux Torngat, qui prévoit la mise en valeur d'un important gisement de terres rares au Nunavik, la construction d'une usine de transformation à Sept-Îles et le développement d'une route au Labrador, s'inscrit dans la volonté du Québec et du Canada de bâtir une chaîne d'approvisionnement durable et locale en métaux critiques nécessaires à la transition énergétique mondiale.

Avec la nomination de Maryse Bélanger à la présidence du conseil d'administration, Métaux Torngat poursuit la transition amorcée par l'arrivée d'Yves Leduc au poste de chef de la direction plus tôt cette année. Ces nominations reflètent l'engagement de la société à renforcer ses racines québécoises et canadiennes. Dans le cadre de cette transition, Métaux Torngat tient à remercier M. Tom Gilman pour son mandat et ses services, et lui souhaite bonne continuation dans ses projets futurs.

À propos de Métaux Torngat

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir des éléments de terres rares produits de façon responsable et nécessaires aux solutions de haute technologie et à faible émission de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères et un leader dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes, notamment en dysprosium et en terbium. Désirant s'appuyer sur des partenariats solides avec les peuples autochtones, les Inuits et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et sur de nouvelles approches minimisant l'impact environnemental, Métaux Torngat a pour ambition de jouer un rôle central dans la transition vers les énergies propres.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com

Renseignements : Aline Vandermeer, Directrice des communications, [email protected], 514 605-3416