MONTRÉAL, le 17 juin 2025 /CNW/ - Métaux Torngat Ltée, une société de développement de terres rares basée au Québec, est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de facilité de crédit-relais de 110 millions de dollars canadiens avec Exportation et développement Canada (« EDC »), ainsi qu'un engagement de prêt qui pourrait atteindre 55 millions de dollars canadiens de la part de la Banque de l'infrastructure du Canada (« BIC »), afin de soutenir la prochaine phase de développement de son projet Strange Lake.

Situé au Québec, le site du projet Strange Lake est unique du fait de ses importants gisements de terres rares légères et lourdes, notamment le dysprosium et le terbium - deux éléments essentiels à la fabrication d'aimants permanents et aux solutions à faibles émissions de carbone. Ce financement combiné de 165 millions de dollars canadiens permettra à Métaux Torngat de mener des activités clés en amont de la construction, notamment les études techniques et environnementales requises pour le dépôt des demandes de permis relatives aux infrastructures du projet au Québec et au Labrador.

« Je tiens à remercier EDC et la BIC pour la confiance qu'elles témoignent envers notre vision, ainsi que pour leur reconnaissance de l'importance stratégique du projet de terres rares de Métaux Torngat pour le Canada. Leur contribution facilitera nos efforts afin d'établir une chaîne d'approvisionnement en terres rares responsable, essentielle à la transition énergétique mondiale », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat. « Ce financement survient à un moment crucial, alors que le monopole chinois sur les terres rares lourdes alimente une pénurie mondiale d'aimants permanents. Notre partenariat avec ces deux institutions canadiennes de renom nous permettra de franchir des étapes clés du projet afin d'exploiter la plus importante source - et de loin - de dysprosium et de terbium à l'extérieur de la Chine. »

« EDC est fière d'agir comme partenaire financier auprès de Métaux Torngat alors que l'entreprise entame la prochaine phase du projet minier Strange Lake. Cela témoigne de notre engagement à soutenir le développement des minéraux critiques au Canada, une priorité stratégique nationale », a déclaré Alison Nankivell, présidente et chef de la direction d'EDC. « Ce crédit-relais, accordé à un stade précoce, constitue une première pour EDC. Le financement permettra à Métaux Torngat de réaliser les travaux préalables essentiels à la construction. Nous sommes impatients de faire évoluer ce partenariat dans le cadre de notre appui élargi à l'industrie minière canadienne et à sa chaîne d'approvisionnement. »

« Nous sommes fiers de nous associer à Métaux Torngat pour faire progresser le projet Strange Lake - notre première initiative dans le secteur des minéraux critiques », a déclaré pour sa part Ehren Cory, président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada. « La collaboration avec le secteur privé pour stimuler les investissements dans les gisements de terres rares et faire avancer des projets d'envergure nationale renforcera la position du Canada sur les marchés d'exportation mondiaux. »

Les fonds en provenance de l'EDC et de la BIC seront débloqués par étapes, en fonction de jalons précis du projet, notamment sur le plan de l'ingénierie détaillée et de la conformité environnementale. Par ailleurs, Métaux Torngat prévoit lancer, plus tard en 2025, un financement de projet à recours limité, avec l'objectif de le finaliser avant la fin de l'année prochaine.

Rothschild & Co a agi à titre de conseiller financier de Métaux Torngat, tandis que Sullivan & Cromwell LLP et Stikeman Elliott LLP ont agi à titre de conseillers juridiques pour la facilité de prêt-relais. Ces conseillers continuent d'accompagner Métaux Torngat tout au long du financement du projet.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

À propos de la Banque de l'infrastructure du Canada

La Banque de l'infrastructure du Canada (BIC) investit dans des infrastructures génératrices de revenus qui profitent à la population canadienne tout en attirant des capitaux privés. Véritable catalyseur d'investissement privé, la BIC soutient des projets qui favorisent la croissance économique. D'un océan à l'autre, elle étudie des occasions d'investissement dans ses secteurs prioritaires : infrastructures vertes, électricité propre, transport en commun, commerce et transport, ainsi qu'infrastructure numérique.

www.cib-bic.ca

À propos de Métaux Torngat Ltée

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir des éléments des terres rares produits de façon responsable et nécessaires aux solutions de haute technologie et à faible émission de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la Société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères, et un leader mondial dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes pour le dysprosium et le terbium. S'appuyant sur des partenariats solides avec les peuples autochtones et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et de nouvelles approches minimisant l'impact sur l'environnement, Métaux Torngat a comme ambition de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers les énergies propres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com.

SOURCE Torngat Metals -Métaux Torngat

