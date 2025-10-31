MONTRÉAL, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Métaux Torngat, une société québécoise spécialisée dans le développement des terres rares, et Carester, un leader européen des technologies de séparation et de recyclage, ont signé un accord d'achat de dix ans en vertu duquel Métaux Torngat approvisionnera Caremag, une filiale de Carester, en matières premières. Caremag exploitera une usine de recyclage et de séparation des terres rares actuellement en construction à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques, en France.

Aux termes de cet accord, une fois opérationnelle, Métaux Torngat livrera à Caremag un flux de terres rares lourdes partiellement séparées, contenant notamment du dysprosium et du terbium. Cet approvisionnement stratégique permettra à Carester d'atteindre ses objectifs de production tout en conférant à Métaux Torngat la capacité d'optimiser ses processus de séparation au début de sa phase d'exploitation.

L'accord d'achat entre Métaux Torngat et Carester constitue la pierre angulaire d'un partenariat à long terme plus large visant à garantir une production partagée, tout en contribuant à une chaîne d'approvisionnement en terres rares robuste, responsable, sûre et fiable.

Depuis 2023, Carester fournit des services spécialisés, une expertise technique et des connaissances exclusives dans le but de faire progresser les procédés de séparation des terres rares et la conception détaillée de l'usine de Métaux Torngat. Carester continuera à soutenir Métaux Torngat dans la formation du personnel, la construction et la mise en service de cette installation.

« Nous sommes ravis d'annoncer la signature de ce premier accord d'achat et de renforcer notre collaboration avec un partenaire de longue date qui partage notre engagement à garantir un approvisionnement fiable en éléments de terres rares -- des matériaux essentiels à notre économie et à la transition énergétique. Ensemble, nous nous employons à mettre en place une industrie plus responsable », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat.



« Cet accord avec Métaux Torngat marque une étape importante vers la sécurisation d'une matière première de haute qualité pour Caremag, tout en faisant progresser notre mission, qui consiste à rendre la séparation des terres rares plus efficace et plus respectueuse de l'environnement. En combinant notre expertise, nous contribuons à façonner une chaîne d'approvisionnement résiliente pour l'Europe et au-delà », a déclaré Frédéric Carencotte, président et fondateur de Carester.

« Le Canada salue le partenariat entre Métaux Torngat et Carester visant à faire progresser une mise en valeur des minéraux critiques qui soutient nos priorités nationales et nos engagements internationaux. Dans le cadre de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, nous travaillons avec des partenaires fiables pour déployer des outils souverains, mobiliser des investissements et du financement, et conclure des accords d'achat en vue d'accélérer la mise en place de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres et résilientes. Les minéraux critiques feront du Canada un fournisseur fiable pour ses alliés », a déclaré l'honorable Tim Hodgson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

« L'appui du Canada à la collaboration entre Métaux Torngat et Carester témoigne de notre attachement à la mise en valeur responsable des ressources et à la collaboration internationale. En faisant avancer des projets qui cadrent avec les objectifs de l'Alliance sur la production de minéraux critiques, nous contribuons à mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, à stimuler l'innovation et à affermir la position du Canada en tant que de partenaire mondial fiable dans le développement continu de l'énergie propre et de la fabrication de pointe », a ajouté Claude Guay, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Cet accord constitue le premier contrat d'achat annoncé par Métaux Torngat, et se distingue par son caractère unique dans le cadre d'un partenariat à long terme avec Carester. Des discussions sont également en cours avec des clients potentiels en vue de conclure des accords d'achat portant sur la gamme d'oxydes de terres rares séparées de la Société. Rappelons que les oxydes de dysprosium, de terbium et, en particulier, de néodyme-praséodyme sont essentiels à la fabrication d'aimants permanents.

À propos de Métaux Torngat Ltée

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir des éléments de terres rares, produits de façon responsable et nécessaires aux solutions de haute technologie et à faibles émissions de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères et un leader dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes, notamment en dysprosium et en terbium. Désirant s'appuyer sur des partenariats solides avec les peuples autochtones, les Inuits et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et sur de nouvelles approches minimisant l'impact environnemental, Métaux Torngat a pour ambition de jouer un rôle central dans la transition vers les énergies propres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com.

À propos de Carester

Fondée en 2019 par Frédéric Carencotte et une équipe d'experts de renommée internationale, Carester est une entreprise française spécialisée dans le raffinage des terres rares, matériaux stratégiques pour la transition énergétique et les technologies de pointe. Grâce à un savoir-faire unique et plus de 250 ans d'expérience industrielle cumulée, Carester accompagne les entreprises minières dans l'optimisation de leurs procédés et développe des solutions innovantes pour sécuriser l'approvisionnement en terres rares en Europe.

À propos de Caremag

Fondée en novembre 2020 par Carester et les collaborateurs de Carester, Caremag porte le projet industriel de Carester avec la vision que le recyclage prendra une place clé dans l'écosystème terres rares. Pionnière du recyclage en boucle longue, l'usine traitera des aimants en fin de vie et des concentrés miniers tout en appliquant des standards environnementaux et numériques exemplaires.

SOURCE Torngat Metals -Métaux Torngat

Contact pour les médias : Métaux Torngat, 514 605-3416, [email protected]