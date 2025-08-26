MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Métaux Torngat, une société de développement de terres rares basée au Québec (la « Société) et Vacuumschmelze (« VAC »), un leader mondial dans la production d'aimants permanents à base de terres rares, ont signé un protocole d'entente non contraignant en vue de la conclusion d'un accord d'achat. Celui-ci permettra à Métaux Torngat de fournir à VAC, à long terme, des oxydes de terres rares séparés, entièrement traçables et produits de manière responsable.

Le protocole d'entente a été signé aujourd'hui à Berlin par Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat, et Erik Eschen, chef de la direction de VAC - en présence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, Tim Hodgson, et de la ministre des Affaires économiques et de l'Énergie de l'Allemagne, Katherina Reiche. Cette initiative stratégique souligne la collaboration bilatérale entre le Canada et l'Allemagne dans le domaine des minéraux critiques. Les deux pays cherchent en effet à remédier à la crise mondiale des terres rares lourdes tout en mettant en place une chaîne d'approvisionnement en aimants permanents indépendante de la Chine.

En s'associant à VAC, Métaux Torngat renforce sa position de partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement des aimants permanents. Une fois opérationnel, le projet Strange Lake de la Société sera idéalement positionné pour garantir la sécurité de l'approvisionnement à long terme de toute la gamme d'oxydes de terres rares légères et lourdes nécessaires à leur fabrication.

« Ce protocole d'entente souligne nos progrès, non seulement dans l'avancement du projet, mais aussi dans l'établissement des partenariats nécessaires pour monter une chaîne d'approvisionnement résiliente et diversifiée en lien avec les aimants permanents à base de terres rares », a déclaré Yves Leduc, chef de la direction de Métaux Torngat. « Ces minéraux critiques sont essentiels aux technologies de pointe axées sur les énergies propres, et nous nous réjouissons à l'idée de collaborer avec VAC pour jouer un rôle de premier plan dans cette transition. »

« En tant que seul producteur occidental d'aimants permanents frittés en terres rares, VAC se situe à l'avant-garde des efforts visant à assurer une chaîne d'approvisionnement diversifiée et résiliente en matières premières critiques. VAC accroît ses capacités mondiales et remonte la filière pour englober la coulée en bande et la métallurgie, consolidant ainsi chaque étape de la production. Garantir un accès fiable au terbium (Tb) et au dysprosium (Dy) - des éléments essentiels à la fabrication d'aimants de haute performance - constitue l'ultime étape, que nous franchissons aujourd'hui grâce à notre partenariat stratégique avec Métaux Torngat. Cet engagement est déterminant pour renforcer la position stratégique de VAC et consolider la base industrielle. Ce faisant, nous contribuons à accroître la sécurité nationale de nos nations alliées et à garantir la disponibilité continue de technologies essentielles à notre défense collective », a déclaré Erik Eschen, chef de la direction de VAC.

« Le partenariat entre Métaux Torngat et VAC constitue une avancée majeure dans les efforts du Canada pour monter une chaîne d'approvisionnement sûre et durable en éléments de terres rares. En faisant progresser le développement responsable du site de Strange Lake et en établissant une collaboration internationale avec un chef de file mondial tel que VAC, Métaux Torngat contribue à positionner le Canada comme un acteur clé de la chaîne d'approvisionnement en aimants permanents - et comme une véritable superpuissance sur le plan de l'énergie et des minéraux critiques. Cette entente illustre notre engagement commun avec l'Allemagne à réduire la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement à source unique et à rendre l'accès aux minéraux critiques plus résilient à l'échelle mondiale », a déclaré pour sa part Tim Hodgson, ministre canadien de l'Énergie et des Ressources naturelles.

À propos de Métaux Torngat Ltée

Métaux Torngat est une société privée basée au Canada qui travaille au développement du projet Strange Lake, en vue de fournir de manière responsable les éléments des terres rares nécessaires aux solutions de haute technologie et à faible émission de carbone. Comptant des activités au Québec ainsi qu'à Terre-Neuve-et-Labrador, la Société vise à devenir une source mondialement reconnue de terres rares légères, et un leader mondial dans la résolution de la crise d'approvisionnement en terres rares lourdes pour le dysprosium et le terbium. S'appuyant sur des partenariats solides avec les peuples autochtones et les collectivités locales, tout en misant sur une ingénierie de pointe et de nouvelles approches minimisant l'impact sur l'environnement, Métaux Torngat a comme ambition de jouer un rôle central dans la transition mondiale vers les énergies propres. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.torngatmetals.com.

À propos de Vacuumschmelze

VACUUMSCHMELZE (VAC) est l'un des principaux producteurs mondiaux de solutions magnétiques avancées, d'aimants permanents à base de terres rares et de composants inductifs. Forte de 100 ans d'expertise en science des matériaux et en développement de produits, sans parler d'un savoir-faire d'application approfondi, VAC conçoit et fabrique des solutions critiques pour une grande diversité de secteurs, notamment l'énergie renouvelable, la mobilité électrique, l'automobile, l'automatisation industrielle, le domaine médical et l'aérospatiale. La capacité unique de VAC à développer et à fabriquer des produits, depuis les éléments de base jusqu'aux produits finis, lui permet d'offrir à ses clients des formats optimaux et des performances maximales, générant ainsi des solutions efficaces de tout premier ordre dans le respect de l'environnement. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.vacuumschmelze.com. VAC est une société du portefeuille d'Ara Partners, une société mondiale de capital-investissement qui œuvre à la décarbonisation de l'économie industrielle.

SOURCE Torngat Metals -Métaux Torngat

