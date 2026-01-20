TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - Les résultats du quatrième trimestre et l'annèe 2025 de la société seront émis par communiqué de presse après la clôture du marché, à 17 h (HE) le mercredi 11 février 2026.

La conférence téléphonique sera présentée par Martin L. Juravsky, vice-président directeur et chef de la direction des finances, et John G. Reid, président et chef de la direction le jeudi 12 février 2026 à 9 h (HE) pour examiner les résultats.

Pour participer à la conférence sans l'aide de l'opérateur, veuillez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone à https://emportal.ink/4pTmxh1 pour être rappelé automatiquement.

Vous pouvez également composer un numéro direct pour être pris en charge par un opérateur. Les numéros à composer sont le 1-416-945-7677 (Toronto et international) et le 1-888-699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir une ligne.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 1-289-819-1450 (Toronto et international) et le 1-888-660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit, le jeudi 26 février 2026. Vous devrez entrer le code 88751# pour accéder à la conférence.

