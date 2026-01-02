TORONTO, le 2 jan. 2026 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) annonce avoir conclu l'acquisition de sept centres de service de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner ») aux États-Unis pour 102 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements du fonds de roulement dans le cours normal des activités. Ces sept centres de service sont situés à Dubuque (Iowa), Charlotte (Caroline du Nord), Suwanee (Géorgie), Houston (Texas), Austin (Texas), Jacksonville (Floride) et Pompano Beach (Floride).

John Reid, président et chef de la direction de Métaux Russel, a déclaré : « Nous sommes impatients d'étendre notre présence dans des régions géographiques clés aux États-Unis. Nous souhaitons la bienvenue aux employés de Kloeckner dans la famille Russel. »

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Si vous ne voulez plus recevoir nos communiqués, vous pouvez vous désabonner de notre liste d'envoi en nous envoyant un courriel à [email protected], ou en communiquant avec notre service des Relations avec les investisseurs au : 905 816-5178.

Site Web : www.russelmetals.com

SOURCE Métaux Russel inc.

Pour des renseignements complémentaires, communiquez avec : Martin L. Juravsky, Vice-président directeur et chef de la direction des finances, Métaux Russel inc., (905) 819-7361, Courriel : [email protected]