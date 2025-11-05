TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ - Métaux Russel inc. (TSX: RUS) communique ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025.

Produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars; BAIIA de 75 millions de dollars; BPA de 0,63 $

14 millions de dollars sous forme de rachat d'actions et dividendes de 24 millions de dollars

Structure de capital solide et liquidités de 600 millions de dollars

Rendement annualisé du capital de 16 % depuis le début de l'année



Trimestre terminé le

Neuf mois terminés les



30 sept. 2025

30 juin 2025

30 sept. 2024

30 sept. 2025

30 sept. 2024

Produits d'exploitation 1 167 $ 1 207 $ 1 089 $ 3 548 $ 3 222 $ BAIIA1 75

108

67

269

237

Résultat net 35

60

35

138

134

Bénéfice par action 0,63

1,07

0,59

2,45

2,26



Tous les montants présentés sont exprimés en millions de dollars canadiens, sauf les données par action qui sont en dollars canadiens.

Mesures non conformes aux PCGR et ratios

Nous utilisons un certain nombre de mesures qui ne sont pas conformes aux normes comptables IFRS (« IFRS » ou « PCGR »), et qui ne peuvent pas être comparées à des mesures semblables présentées par d'autres sociétés. Nous croyons que ces mesures sont couramment utilisées pour mesurer le rendement dans notre industrie et qu'elles sont utilisées par les analystes, les investisseurs, les prêteurs et les autres parties intéressées pour évaluer le rendement financier et notre capacité à engager et à rembourser des dettes pour soutenir nos activités professionnelles. Ces mesures non conformes aux PCGR, dont le BAIIA et les liquidités, sont définies ci-dessous. Consultez la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios à la page 2 de notre rapport de gestion.

BAII : représente le bénéfice net avant les intérêts et les impôts sur le revenu.

BAIIA : représente le bénéfice net avant les intérêts, les impôts sur le revenu et l'amortissement.

Liquidités : représentent l'encaisse moins la dette bancaire plus la disponibilité excédentaire dans le cadre de notre facilité de crédit bancaire.

Encaisse liée au fonds de roulement : représente la variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement.

Le tableau suivant montre le rapprochement du bénéfice net conformément aux PCGR :



Trimestre terminé le

Neuf mois terminés les

(en millions de dollars, sauf les données sur les actions) 30 sept. 2025

30 juin 2025

30 sept. 2024

30 sept. 2025

30 sept. 2024

Bénéfice net 35,0 $ 60,4 $ 34,5 $ 138,4 $ 134,1 $ Provision pour impôts 11,2

18,3

10,7

44,0

44,3

Charges d'intérêts (revenus), nets 5,4

5,9

2,4

16,0

3,7

BAII 1 51,6

84,6

47,6

198,4

182,1

Amortissement 23,4

23,2

19,8

70,1

55,1

BAIIA 1 75,0 $ 107,8 $ 67,4 $ $ 268,5 $ 237,2 $ Résultat de base par action 0,63 $ 1,07 $ 0,59 $ $ 2,45 $ 2,26 $

1 Défini dans la section sur les mesures non conformes aux PCGR et les ratios

Nos résultats du troisième trimestre de 2025 reflètent une amélioration continue des mesures de courbes de tendances et nous avons également récemment annoncé deux initiatives stratégiques importantes.

Les produits d'exploitation se sont élevés à 1,2 milliard de dollars au premier, au deuxième et au troisième trimestre de 2025, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la période comparable de neuf mois de 2024.

Notre marge brute moyenne a augmenté pour s'établir à 22,0 % pour les neuf premiers mois de 2025, par rapport à 21,0 % au cours des neuf premiers mois de 2024.

Pour la période de douze mois close le 30 septembre 2025, notre BAIIA était de 330 millions de dollars, il s'agissait du troisième trimestre consécutif où nous avons enregistré une augmentation des résultats au cours des douze derniers mois.

Les centres de service ont généré des expéditions solides au cours du troisième trimestre de 2025, même s'il s'agit habituellement d'une période de ralentissement. Nos acquisitions de 2024 ont entraîné une augmentation de 21 % de nos expéditions au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 par rapport à la période comparable de 2024.

En septembre, nous avons annoncé une série d'initiatives d'amélioration commerciale dans l'Ouest canadien, y compris la rationalisation d'emplacements en Colombie-Britannique et la vente de propriétés connexes. Une fois le processus terminé, nous aurons dépassé la limite supérieure de l'objectif de notre initiative de réduction du capital découlant de l'acquisition des succursales de Samuel en 2024.

Au début d'octobre, nous avons annoncé une entente visant l'acquisition de sept centres de service de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner ») pour environ 118,6 millions de dollars américains, sous réserve des fonds de roulement à la clôture et d'autres ajustements dans le cours normal des activités. Cette acquisition est complémentaire à nos emplacements actuels aux États-Unis, car elle vient appuyer notre présence dans les régions clés de la Floride/Géorgie, du Texas, de la Caroline du Nord et de la Caroline du Sud et de l'Iowa/Wisconsin. Une fois cette transaction conclue, nos revenus annuels moyens augmenteront d'environ 500 millions de dollars américains et la contribution aux revenus de nos activités aux États-Unis passera à plus de 50 %.

Nous avons généré un BAIIA de 75 millions de dollars au troisième trimestre de 2025, en hausse par rapport à 67 millions de dollars au troisième trimestre de 2024 et en baisse par rapport à 108 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025. Notre bénéfice par action de 0,63 $ pour le trimestre terminé le 30 septembre 2025 était plus élevé que celui de 0,59 $ par action enregistré au troisième trimestre de 2024 et plus bas que celui de 1,07 $ déclaré au deuxième trimestre de 2025. Notre bénéfice par action pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025 était de 2,45 $, par rapport à 2,26 $ pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2024.

Nos résultats du troisième trimestre de 2025 ont subi l'incidence négative d'une charge de restructuration de 4 millions de dollars pour la fermeture de notre centre de service de Delta (Colombie-Britannique) et d'une dépense non récurrente de 2 millions de dollars de nos distributeurs d'acier canadiens liée à l'imposition de droits de douane sur les produits en transit d'un fournisseur étranger. Ces droits de douane concernaient l'introduction de nouvelles règles tarifaires par le gouvernement canadien, qui ont été modifiées depuis. Nous avons déposé un recours en appel pour obtenir le remboursement de ces droits de douane. Nos résultats ont été influencés positivement par une récupération des dépenses de 2 millions de dollars découlant de la rémunération fondée sur les actions à la valeur de marché, par rapport à une charge de 5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2025 et à une charge de 5 millions de dollars au troisième trimestre de 2024.

Les produits d'exploitation de 1,2 milliard de dollars au troisième et au deuxième trimestre de 2025 étaient supérieurs à ceux de 1,1 milliard de dollars générés au troisième trimestre de 2024. Cette amélioration illustre les contributions trimestrielles complètes provenant de nos acquisitions de Samuel et de Tampa Bay Steel par rapport à la période correspondante de 2024.

Au cours des neuf premiers mois de 2025, nous avons obtenu un rendement annualisé du capital investi de 16 %, ce qui correspond au rendement moyen cible du cycle supérieur à 15 % et était comparable à 17 % au cours de la période correspondante de 2024.

Au cours du troisième trimestre de 2025, nous avons généré des flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation de 70 millions de dollars avant les variations hors caisse du fonds de roulement et 5 millions de dollars provenant des éléments hors trésorerie du fonds de roulement. Nous avons investi 15 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations pour faire progresser nos initiatives de croissance interne et avons remboursé 38 millions de dollars de capital à nos actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes.

Conditions du marché

La valeur marchande de nos produits d'acier et d'aluminium a subi l'influence positive de l'imposition de droits de douane au début de 2025. Après une période de ralentissement de la hausse des prix de l'acier vers la fin du deuxième trimestre et au début du troisième trimestre, les prix se sont stabilisés depuis.

Initiatives de croissance des investissements en capitaux

Le 28 septembre 2025, nous avons annoncé la conclusion d'une entente avec Kloeckner visant l'achat de sept centres de service aux États-Unis pour 51,5 millions de dollars américains, plus la valeur comptable nette du fonds de roulement à la clôture. Ces centres de service sont situés à Dubuque (Iowa), Charlotte (Caroline du Nord), Suwanee (Géorgie), Houston (Texas), Austin (Texas), Jacksonville (Floride) et Pompano Beach (Floride). La clôture de la transaction est prévue au cours du quatrième trimestre de 2025 ou du premier trimestre de 2026.

Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2025, nous avons investi 15 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations et, pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, nous avons investi 60 millions de dollars dans les dépenses en immobilisations. Nous misons sur un bassin dynamique de projets de modernisation des installations et de transformation à valeur ajoutée. La plupart des projets de modernisation des installations annoncés précédemment ont été achevés au premier trimestre de 2025 et d'autres projets sont en cours d'exploration.

Initiatives d'amélioration commerciale dans l'Ouest canadien

Le 17 septembre 2025, nous avons annoncé une série d'initiatives liées aux activités de notre centre de service de l'Ouest canadien qui visent la rationalisation de la surcapacité excédentaire et des emplacements redondants, une réduction les capitaux investis et des gains au chapitre de l'efficience opérationnelle. Ces initiatives comprennent la vente de deux propriétés, à Delta (Colombie-Britannique) et Saskatoon (Saskatchewan), pour un produit en espèces total de plus de 40 millions de dollars et entraîneront un profit sur la vente à la conclusion de chaque transaction. Ces propriétés ont été comptabilisées comme des actifs détenus en vue de la vente, car nous avons conclu des ententes d'achat ayant force exécutoire pour les deux propriétés. À la suite de l'achèvement des travaux de notre nouvel emplacement à Saskatoon, l'emplacement actuel de Saskatoon était devenu redondant. Nous procéderons à la fermeture permanente de notre emplacement de Delta, et nous avons enregistré une provision pour restructuration de 4 millions de dollars au troisième trimestre de 2025 en lien avec cette fermeture.

Versement du capital aux actionnaires

Nous misons sur une approche souple concernant le versement du capital aux actionnaires, qui est désormais effectué comme suit : i) nos dividendes courants; et ii) le rachat d'actions.

Au troisième trimestre de 2025, nous avons versé un montant de 24 millions de dollars en dividendes, soit 0,43 $ par action. Nous avons déclaré un dividende trimestriel de 0,43 $ par action, payable le 15 décembre 2025 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés en date du 27 novembre 2025.

Au troisième trimestre de 2025, nous avons racheté 0,3 million d'actions à un prix moyen par action de 41,43 $, pour une contrepartie totale de 14 millions de dollars (sans compter l'incidence de l'impôt fédéral sur les rachats d'actions). Pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2025, nous avons racheté 1,5 million d'actions à un prix moyen par action de 41,26 $, pour une contrepartie totale de 61,4 millions de dollars. Au cours de la période écoulée depuis la création de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en août 2022, nous avons acheté environ 8,0 millions de nos actions, soit environ 13 % de nos actions en circulation à l'époque, à un prix moyen par action de 37,77 $ pour une contrepartie totale de 302 millions de dollars.

Liquidités et structure du capital

Au 30 septembre 2025, nos liquidités disponibles totales étaient de 600 millions de dollars; si l'on tient compte de l'impact pro forma de l'acquisition de Kloeckner, elles seraient de 435 millions de dollars. Le 27 octobre 2025, S&P Global a fait passer notre cote de crédit de BB+ à BBB-. Par conséquent, nous sommes maintenant reconnus comme une facilité de crédit de catégorie investissement par S&P Global et DBRS Morningstar.

Perspectives

Au début de 2025, les prix de l'acier ont considérablement augmenté en raison des droits de douane imposés par le gouvernement américain. Les changements de prix à venir pourraient être touchés par d'autres changements à ces droits de douane.

Nous avons observé un ralentissement des marges brutes de nos centres de services au troisième trimestre, car l'effet de retard qu'a eu la hausse des prix de l'acier a entraîné une augmentation des coûts des stocks, ce qui s'est traduit par une baisse des marges au troisième trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2025. Les marges se sont stabilisées au cours des deux derniers mois du troisième trimestre. On s'attend à ce que les marges du quatrième trimestre de 2025 soient relativement cohérentes avec les marges que nous avons réalisées vers la fin du troisième trimestre, qui étaient inférieures à la marge moyenne du troisième trimestre. Notre capacité d'expédition a connu un ralentissement saisonnier au troisième trimestre de 2025 par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison du calendrier des jours fériés au Canada et aux États-Unis. Nous nous attendons à ce que le quatrième trimestre de 2025 présente des tendances saisonnières habituelles, car le nombre de jours d'exploitation est moins élevé au quatrième trimestre qu'au troisième trimestre.

À moyen terme, nous nous attendons à profiter d'un nouveau rétablissement de la production industrielle manufacturière aux États-Unis, de projets de construction du Canada et d'investissements liés aux infrastructures dans des secteurs comme les centres de données. De plus, nous sommes en mesure d'acquérir des parts de marché grâce à nos investissements continus dans l'équipement à valeur ajoutée, à la modernisation de nos installations et à nos acquisitions. La conclusion de l'acquisition de Kloeckner nous permettra de profiter d'une présence accrue aux États-Unis.

Nos magasins du secteur de l'énergie devraient continuer de bénéficier de la grande activité dans le secteur au quatrième trimestre de 2025 et en 2026. Notre segment des magasins du secteur de l'énergie devrait également continuer à acquérir des parts de marché tout en maintenant un profil de marge vigoureux.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique à l'intention des investisseurs le jeudi 6 novembre 2025 à 9 h (HE) pour une revue des résultats du troisième trimestre de 2025. Les numéros à composer pour suivre la conférence sont le 416 945-7677 (Toronto et international) et le 1 888 699-1199 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 289 819-1450 (Toronto et international) et au 1 888 660-6345 (États-Unis et Canada) jusqu'à minuit le jeudi 20 novembre 2025. Vous devrez entrer le code 30488 suivi du carré pour accéder à la conférence.

De l'information financière supplémentaire est disponible dans notre trousse d'information sur la conférence téléphonique pour les investisseurs sur notre site Web à l'adresse www.russelmetals.com.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les énoncés ayant trait aux futures dépenses en immobilisations, aux perspectives, à la disponibilité future de financement et à la capacité de la société de verser des dividendes. Les énoncés prospectifs ont trait aux faits futurs ou au rendement futur de la société. Les énoncés qui ne décrivent pas des faits historiques constituent tous des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'efforcer », « prévoir », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « fera », « projeter », « prédire », « éventuel », « cibler », « avoir l'intention », « peut », « devrait », « croire », et d'autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, y compris les facteurs décrits ci-dessous.

Nous sommes soumis à différents risques et à différentes incertitudes susceptibles d'avoir un effet défavorable important sur notre rentabilité et notre situation financière futures, notamment les risques et incertitudes énumérés ci-dessous, qui sont des facteurs importants au sein de notre entreprise et de l'industrie de la distribution de métaux. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter : la volatilité des prix des métaux; le caractère cyclique de l'industrie des métaux; les acquisitions futures; la modernisation des installations; la volatilité dans le secteur de l'énergie; les réclamations de clients à l'égard des produits; la concurrence importante; les sources de perturbations de l'approvisionnement et de la chaîne d'approvisionnement; les ventes directes à nos clients par les fabricants; la substitution de matériaux; les défaillances de nos principaux systèmes informatiques; la cybersécurité; le risque de crédit; le risque de change; les clauses restrictives au titre de la dette; la dépréciation du fonds commercial ou des actifs à long terme; la perte inattendue de personnes clés; la structure opérationnelle décentralisée; les arrêts de travail; les lois et règlements gouvernementaux; un contexte commercial donnant lieu à des actions en justice; le passif environnemental; les changements climatiques; les émissions de carbone; les lois et réglementations en matière de santé et de sécurité; les risques géopolitiques et les risques relatifs à nos actions ordinaires.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour. Nos résultats réels pourraient différer de façon importante des résultats prévus dans nos énoncés prospectifs, y compris en raison des facteurs de risque décrits précédemment, sous la rubrique « Risque » dans notre rapport de gestion le plus récent, sous la rubrique « Gestion des risques et risques touchant nos activités » dans notre notice annuelle la plus récente, de même que ceux autrement communiqués dans nos documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Site Web : www.russelmetals.com

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 septembre Neuf mois terminé

les 30 septembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par actions) 2025

2024

2025

2024

Produits d'exploitation 1 166,9 $ 1 089,4 $ 3 547,8 $ 3 222,0 $ Coût matériel 920,7

874,5

2 767,7

2 543,9

Dépenses d'employé 111,6

105,7

346,6

294,6

Autres charges d'exploitation 83,0

61,6

235,1

201,4

Bénéfice avant intérêts et provision pour impôts 51,6

47,6

198,4

182,1

Intérêts débiteurs 5,4

2,4

16,0

3,7

Bénéfices avant impôts sur les bénéfices 46,2

45,2

182,4

178,4

Provision pour impôts 11,2

10,7

44,0

44,3

Bénéfice net pour la période 35,0 $ 34,5 $ 138,4 $ 134,1 $ Bénéfice de base par action ordinaire 0,63 $ 0,59 $ 2,45 $ 2,26 $ Bénéfice dilué par action ordinaire 0,63 $ 0,59 $ 2,45 $ 2,26 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES RÉSULTATS ÉTENDUS (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 septembre Neuf mois terminé

les 30 septembre (en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Bénéfice net pour la période 35,0 $ 34,5 $ 138,4 $ 134,1 $ Autre élément du résultat (perte) étendu















Éléments pouvant être reclasses dans















l'état des résultats















(Pertes) gains non réalisés sur les devises étrangères















à la conversion des états financiers















des établissements étrangers 21,9

(13,5)

(34,2)

18,2

Éléments qui ne peuvent pas être reclassés















dans l'état des résultats















(Pertes) gains actuarielles sur les obligations liées















à la retraite et obligations similaires après impôt (0,3)

(0,6)

(3,1)

3,3

Autres éléments du résultat (perte) étendu 21,6

(14,1)

(37,3)

21,5

Total du résultat étendu 56,6 $ 20,4 $ 101,1 $ 155,6 $

BILAN CONSOLIDÉ CONDENSÉ (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) 30 septembre

2025

31 décembre

2024

ACTIF







Actif à court terme







Encaissé et quasi-espèces 211,6 $ 45,6 $ Débiteurs 585,9

490,4

Stocks 972,5

919,8

Charges payées d'avance et autres éléments d'actif 28,8

29,0

Impôts à recouvrer 3,6

14,5

Actifs détenus en vue de la vente 4,9

-



1 807,3

1 499,3

Immobilisations corporelles 494,1

492,4

Actif au titre du droit d'utilisation 142,0

157,0

Actifs d'impôts reportés 0,5

0,8

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 38,7

45,5

Actifs financiers et autres 5,1

5,9

Écart d'acquisition et actifs incorporels 135,1

145,8

Total actif 2 622,8 $ 2 346,7 $ PASSIF ET CAPITAUX PROPRES







Passif à court terme







Emprunts bancaires - $ 13,4 $ Créditeurs et charges à payer 464,0

442,1

Obligations locatives à court terme 24,0

22,4

Impôts à payer 11,0

0,7



499,0

478,6

Dette à long terme 298,2

-

Obligation liée à la retraite et aux avantages sociaux 1,4

1,5

Passifs d'impôts reportés 21,0

25,8

Obligations locatives à long terme 147,5

161,0

Provisions et autres passifs non courants 30,6

21,4

Total du passif 997,7

688,3

Capitaux propres







Actions ordinaires 514,8

528,1

Bénéfices non répartis 933,0

918,7

Surplus d'apports 9,9

10,0

Cumul des autres éléments du résultat étendu 167,4

201,6

Total des capitaux propres 1 625,1

1 658,4

Total du passif et des capitaux propres 2 622,8 $ 2 346,7 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON VÉRIFIÉ)



Trois mois terminé

les 30 septembre

Neuf mois terminé

les 30 septembre

(en millions de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024

Activités d'exploitation















Bénéfice net pour la période 35,0 $ 34,5 $ 138,4 $ 134,1 $ Amortissement 23,4

19,8

70,1

55,1

Provision pour d'impôts 11,2

10,7

44,0

44,3

Intérêts débiteurs, net 5,4

2,4

16,0

3,7

Gain sur la vente d'immobilisations corporelles (0,3)

(0,2)

(0,8)

(0,6)

Différence entre les charges de retraite et le financement 1,0

0,8

2,4

2,1

Intérêts payés, y compris les intérêts sur















les obligations locatives (5,3)

(1,6)

(12,4)

(3,7)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation avant















les variations hors caisse du fonds de roulement 70,4

66,4

257,7

235,0

Variations des éléments hors caisse















du fonds de roulement















Débiteurs (18,1)

(0,3)

(101,4)

(37,4)

Stocks 45,8

48,1

(65,5)

36,9

Créditeurs et charge à payer (26,8)

56,8

28,8

46,2

Autres 4,4

2,5

0,2

2,7

Variations des éléments hors caisse du fonds de roulement 5,3

107,1

(137,9)

48,4

Impôt payé, net (12,9)

(10,8)

(25,7)

(49,6)

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 62,8

162,7

94,1

233,8

Activités de financement















Émission d'actions ordinaires -

-

0,3

1,6

Rachat d'actions ordinaires (14,0)

(47,1)

(62,6)

(119,0)

Dividendes sur les actions ordinaires (24,0)

(24,5)

(72,1)

(73,6)

Diminution des emprunts bancaires -

-

(13,4)

-

Émission de la dette à long terme -

-

300,0

(150,0)

Frais de financement reportés -

(1,8)

(1,9)

(1,8)

Obligations locatives (5,9)

(5,2)

(17,5)

(14,5)

Encaisse utilisée dans les activités de financement (43,9)

(78,6)

132,8

(357,3)

Activités d'investissement















Achat d'immobilisations corporelles (15,0)

(21,0)

(60,0)

(69,0)

Produit sur la vente d'immobilisations corporelles 0,4

0,5

1,3

1,0

Acquisition d'entreprise -

(222,9)

-

(222,9)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (14,6)

(243,4)

(58,7)

(290,9)

Incidence des taux de change sur















l'encaisse et les quasi-espèces 12,8

(4,6)

(2,2)

7,5

(Diminution) augmentation de l'encaisse 17,1

(163,9)

166,0

(406,9)

et des quasi-espèces















Encaisse et quasi-espèces au début 194,5

386,2

45,6

629,2

Encaisse et quasi-espèces à la fin 211,6 $ 222,3 $ 211,6 $ 222,3 $

ÉTATS CONSOLIDÉS CONDENSÉS DES VARIATIONS DES CAPITAUX PROPRES (NON VÉRIFIÉ)

(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2025 528,1 $ 918,7 $ 10,0 $ 201,6 $ 1 658,4 $ Paiement des dividends -

(72,1)

-

-

(72,1)

Revenue nets pour l'année -

138,4

-

-

138,4

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

(37,3)

(37,3)

Options d'achat d'actions exercées 0,4

-

(0,1)

-

0,3

Rachat d'actions (13,7)

(48,9)

-

-

(62,6)

Transfert des pertes actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

(3,1)

-

3,1

-

Solde au 30 septembre 2025 514,8 $ 933,0 $ 9,9 $ 167,4 $ 1 625,1 $











































(en millions de dollars canadiens) Actions

ordinaires

Bénéfices

non répartis

Surplus

d'apport

Cumul des autres

éléments du

résultat étendu

Total

Solde au 1er janvier 2024 556,3 $ 954,6 $ 10,3 $ 118,7 $ 1 639,9 $ Paiement des dividends -

(73,6)

-

-

(73,6)

Revenue nets pour l'année -

134,1

-

-

134,1

Autre élément du résultat étendu (perte) pour l'année -

-

-

21,5

21,5

Options d'achat d'actions exercées 1,9

-

(0,3)

-

1,6

Rachat d'actions (27,5)

(91,5)

-

-

(119,0)

Transfert des gains actuarielles nettes sur plans



















de retraite à restations définies -

3,3

-

(3,3)

-

Solde au 30 septembre 2024 530,7 $ 926,9 $ 10,0 $ 136,9 $ 1 604,5 $

