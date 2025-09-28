Métaux Russel fera l'acquisition de sept centres de services de Kloeckner aux États-Unis

Prix d'achat estimatif de 119 millions USD

Comprend environ 67 millions USD pour le fonds de roulement et 52 millions USD pour les immobilisations corporelles

Compatibilité géographique complémentaire - Six centres dans le Sud des États-Unis et un centre dans le Centre-Ouest des États-Unis

TORONTO, le 28 sept. 2025 /CNW/ - Métaux Russel Inc. (TSX : RUS) annonce avoir conclu un accord visant l'acquisition de sept centres de services de Kloeckner Metals Corporation (« Kloeckner ») pour environ 118,6 millions USD, sous réserve de la clôture du fonds de roulement et d'autres ajustements du cours normal des activités. L'acquisition comprend le fonds de roulement, l'immobilier, les bâtiments et l'équipement, ainsi que le personnel d'exploitation des sept centres. Le prix d'achat est fondé sur la valeur comptable nette du fonds de roulement, qui était d'environ 67,1 millions de dollars au 30 juin 2025, plus 51,5 millions de dollars pour les immobilisations corporelles.

Russel fera l'acquisition des centres de services de Kloeckner à Dubuque (Iowa), Charlotte (Caroline du Nord), Suwanee (Géorgie), Houston (Texas), Austin (Texas), Jacksonville (Floride) et Pompano Beach (Floride). Pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2025, les sept centres de services ont généré des revenus annuels moyens d'environ 500 millions de dollars USD et un BAIIA ajusté annuel moyen1 d'environ 20 millions USD.

John Reid, président et chef de l'exploitation de Métaux Russel, déclare : « L'acquisition de ces sept centres est complémentaire avec nos centres actuels aux États-Unis, car ces nouveaux centres s'intégreront à notre présence dans des régions clés comme la Floride, la Géorgie, le Texas, les Carolines et l'Iowa et le Wisconsin. De plus, cette transaction s'inscrit dans la continuité de notre stratégie de croissance à long terme aux États-Unis. Au terme de cette transaction, notre base de revenus sera de plus de 50 % aux États-Unis, contre 30 % en 2019 et à 39 % en 2024. Nous nous réjouissons à la perspective d'accueillir environ 350 employés de Kloeckner dans l'équipe de Russel.

Nous croyons que cette acquisition procurera des avantages opérationnels grâce à une gestion améliorée des stocks, à l'approvisionnement et au réinvestissement dans la modernisation des installations et l'équipement à valeur ajoutée. Ces initiatives devraient être mises en œuvre sur une période de deux à trois ans.»

La transaction sera financée à même la trésorerie ou notre facilité de crédit existante, qui totalisait 566 millions de dollars le 30 juin 2025. La transaction est assujettie aux conditions de clôture habituelles et devrait être parachevée au quatrième trimestre 2025 ou au premier trimestre 2026.

Des renseignements financiers supplémentaires concernant cette annonce seront disponibles dans la section Conférence téléphonique des investisseurs de notre site Web à www.russelmetals.com.

Conférence téléphonique des investisseurs

La société tiendra une conférence téléphonique avec les investisseurs le 29 septembre 2025 à 9h (HE) pour discuter de la transaction. Les numéros à composer sont le 1-647-932-3411 (Toronto et international) et le 1-800-715-9871 (États-Unis et Canada). Veuillez composer le numéro 10 minutes à l'avance pour vous assurer d'obtenir la communication.

Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible au 1-647-362-9199 (Toronto et internationaux) et au 1-800-770-2030 (États-Unis et Canada) jusqu'au 13 octobre 2025 à minuit. Vous devrez entrer le code de passe 5021920 suivi du carré pour accéder à la conférence.

1 Représente les bénéfices avant les allocations/charges corporatives du vendeur (qui ne seraient pas récurrents sous Russel), les intérêts, l'impôt sur le revenu, la dépréciation et l'amortissement.

À propos de Métaux Russel inc.

Métaux Russel est l'une des plus grandes sociétés de distribution de métaux en Amérique du Nord avec un intérêt grandissant pour le traitement à valeur ajoutée. Elle exerce ses activités dans trois segments : les centres de services, les magasins du secteur de l'énergie et les distributeurs d'acier. Son réseau de centres de services propose une vaste gamme de produits de métaux dans diverses tailles, formes et spécifications, y compris des produits d'acier au carbone laminés à chaud et finis à froid, des tuyaux et des produits tubulaires, de l'acier inoxydable, de l'aluminium et autres métaux spécialisés non ferreux. Ses magasins du secteur de l'énergie proposent une gamme de produits spécialisés qui cible les besoins des clients du secteur. Ses distributeurs d'acier vendent de grandes quantités d'acier à d'autres centres de services et à de grands fabricants d'équipement principalement en l'état.

Mise en garde au sujet de l'information prospective

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs ou de l'information prospective, au sens attribué à ces termes dans les lois sur les valeurs mobilières applicables, concernant entre autres les avantages prévus découlant de la transaction, le moment pour conclure la transaction, et il ne peut y avoir d'assurance que la transaction proposée aura lieu, ou qu'elle aura lieu aux conditions exactes prévues dans ce communiqué. Les énoncés prospectifs se reconnaissent souvent, mais pas toujours, à l'emploi de mots comme « s'attendre à », « peut », « sera », « pourrait », « devrait », « croire » et autres expressions semblables. Les énoncés prospectifs reposent nécessairement sur des estimations et des hypothèses qui, tout en étant considérées comme raisonnables par la société, comportent des risques et des incertitudes, connus et inconnus, et d'autres facteurs faisant en sorte que les résultats ou les faits réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs.

Bien que nous estimions que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne garantit que ces attentes se matérialiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés ne sont valables qu'à la date du présent communiqué et, sauf dans les cas où la loi nous y oblige, nous ne nous engageons nullement à mettre ces énoncés à jour.

