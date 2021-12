Mesures de prévention au travail - La CNESST interpellée d'urgence au sujet du variant Omicron

MONTRÉAL, le 23 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La FSSS-CSN demande à la CNESST d'intervenir d'urgence afin que les travailleuses et travailleurs du secteur de la santé, des services sociaux et des services de garde éducatifs soient en sécurité malgré la montée fulgurante des cas.

Lors d'une rencontre d'urgence convoquée ce matin par la CNESST, à l'initiative de la CSN, la FSSS-CSN a fait valoir qu'il était urgent de mieux protéger le personnel de ces réseaux. Pour ce faire, la CNESST a notamment été invitée à revoir d'urgence ses directives, afin qu'elles soient désormais à l'effet de :

Tenir compte de la transmission aérienne de la COVID-19 et de l'incertitude reliée au variant Omicron ;

Requérir le port d'un appareil de protection respiratoire de type N-95 ou équivalent afin de protéger tout le personnel contre la transmission aérienne de la COVD-19 ;

Retirer immédiatement les travailleuses enceintes des milieux à risque d'exposition à la COVID-19 ;

Stabiliser les équipes de travail et éviter le mouvement de personnel.

La FSSS-CSN a aussi fait part de ses vives inquiétudes concernant le rappel au travail de personnes infectées, ainsi que concernant les actuelles difficultés à faire le traçage et le dépistage des cas.

« Rappeler au travail des personnes infectées à la COVID-19, c'est jouer avec le feu. On a vu ce que cela a donné lors des premières vagues. Cela met non seulement en danger les membres des équipes de travail, mais aussi la population. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs que par le passé », prévient Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN.

La CNESST s'est par ailleurs saisie de ces demandes et inquiétudes, et s'est engagée à revoir les directives applicables à ces milieux de travail. Des travaux allaient d'ailleurs être menés dans les heures suivant la rencontre, et les parties convoquées à la rencontre (MSSS, ASSTSAS, IRSST, CPNSSS, AEPC, syndicats de la santé) ont été invitées à demeurer disponibles au cours des prochaines heures et jours.

« Le rôle de la CNESST pour assurer la santé et la sécurité du personnel de nos réseaux est primordial. Nous avons senti que la CNESST était à l'écoute. On nous a annoncé des modifications imminentes aux directives, alors même que nous atteignons des records de nombre d'infections. Nous nous attendons donc à du mouvement très rapidement de la part de la CNESST, qui ne doit pas faire de compromis avec la santé du personnel et veiller à l'application du principe de précaution. Cela reste le meilleur moyen de pouvoir maintenir les services à la population », de conclure Réjean Leclerc.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 120 000 membres dans les secteurs publics et privés, dont plus de 100 000 du réseau public de la santé et des services sociaux, partout au Québec, et ce, dans toutes les catégories de personnel. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

