TORONTO, le 8 déc. 2025 /CNW/ - À l'appui de l'engagement pris dans le Budget de 2025 visant à combler les besoins de main-d'œuvre critiques grâce à des talents hautement qualifiés, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, et Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé, ont annoncé aujourd'hui de nouvelles mesures visant à soutenir le système de santé canadien en simplifiant la voie vers la résidence permanente pour les médecins étrangers.

Dans le cadre de ces mesures, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) créera une nouvelle catégorie d'Entrée express pour les médecins étrangers ayant au moins un an d'expérience de travail au Canada dans une profession admissible, acquise au cours des trois dernières années. Ces médecins travaillent déjà au Canada à titre temporaire, soignent des patients et contribuent à notre système de santé. Nous offrons à ces médecins une voie claire vers la résidence permanente au Canada afin de combler les besoins critiques de main-d'œuvre en santé, tout en contribuant à assurer la stabilité du système de santé et l'accès à des soins fiables pour la population canadienne. Les invitations à présenter une demande au titre de cette nouvelle catégorie d'Entrée express seront envoyées au début de 2026.

Le gouvernement du Canada réservera 5 000 places dans les admissions fédérales pour permettre aux provinces et aux territoires de désigner des médecins autorisés et titulaires d'une offre d'emploi. Ces places s'ajoutent aux allocations annuelles du Programme des candidats des provinces. Les médecins qui seront désignés bénéficieront d'un traitement accéléré de leur demande de permis de travail en 14 jours, ce qui leur permettra d'exercer leur profession en attendant la résidence permanente.

Ces mesures s'inscrivent également dans le cadre de la Stratégie d'attraction des talents internationaux, qui vise à renforcer les emplois et les secteurs qui propulsent notre économie et nos collectivités, tout en contribuant à rétablir l'équilibre et la viabilité à long terme de notre système d'immigration.

« Le nouveau gouvernement du Canada a pour mandat de bâtir une économie forte en attirant les meilleurs talents du monde et en comblant les pénuries de main-d'œuvre critiques. Cette catégorie dédiée d'Entrée express, jumelée aux places d'admission fédérales réservées aux provinces et aux territoires, aidera à ramener et à maintenir en poste des médecins prêts à exercer, afin que les gens dans l'ensemble du Canada puissent obtenir les soins dont ils ont besoin. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Attirer des professionnels de la santé qualifiés est essentiel pour répondre aux pénuries de main-d'œuvre dans le secteur de la santé au Canada. En augmentant le nombre de médecins compétents ayant l'expertise dont notre système de santé a besoin, nous nous assurons que les gens dans l'ensemble du pays peuvent recevoir des soins de grande qualité en temps opportun. En travaillant en étroite collaboration avec les provinces et les territoires, nous nous attaquons aux défis liés à la main-d'œuvre et nous renforçons le système de santé afin que les Canadiens puissent recevoir les soins dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. »

- Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé

« En créant une voie vers la résidence permanente pour les médecins qui se trouvent déjà ici avec un visa temporaire, nous renforçons notre main-d'œuvre en santé, nous comblons des besoins d'effectifs et les soins aux patients bénéficient de voix et d'expériences diverses. L'annonce d'aujourd'hui représente un pas dans la bonne direction. »

- Dre Margot Burnell, présidente de l'Association médicale canadienne

