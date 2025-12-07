TORONTO, le 7 déc. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera de nouvelles mesures pour soutenir le personnel de santé du Canada. La ministre Diab sera accompagnée de Maggie Chi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Santé.

Date : Le lundi 8 décembre 2025 Heure : 9 h (HNE) Lieu : Toronto

