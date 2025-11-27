OTTAWA, ON, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Comme cela a été annoncé dans le Budget de 2025, le gouvernement du Canada veut focaliser l'immigration là où elle a le plus d'impact afin de combler les pénuries de main-d'œuvre, de renforcer des secteurs économiques clés et de soutenir les collectivités partout au pays. Ceci inclut d'accorder la priorité à l'immigration francophone hors Québec, de contribuer à l'épanouissement des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, et de renforcer l'attractivité du pays auprès des plus grands talents francophones et bilingues à l'échelle mondiale.

Aujourd'hui, l'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé un investissement d'environ 3,6 millions de dollars visant à soutenir quatre nouveaux projets, financés par le Programme d'appui à l'immigration francophone (PAIF).

Plusieurs initiatives visent à faciliter l'immigration des personnes candidates francophones et bilingues, afin de soutenir la croissance des communautés francophones en situation minoritaire. Elles répondent aux besoins du marché du travail (notamment en santé, en enseignement et en petite enfance) grâce à des efforts de promotion, de recrutement et d'accompagnement à l'étranger.

Ces actions s'inscrivent dans les priorités du gouvernement du Canada annoncées dans le Budget de 2025 :

accroître l'immigration francophone hors Québec jusqu'à une cible de 10,5 % d'admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec en 2028, en progression vers l'objectif de 12 % en 2029;

travailler avec les employeurs, les provinces et les territoires pour attirer les meilleurs talents mondiaux et faire croître notre économie;

répondre aux besoins économiques régionaux et soutenir les secteurs clés qui ont besoin de main-d'œuvre;

favoriser l'épanouissement des communautés de langues officielles en situation minoritaire.

Notre travail pour bâtir l'avenir des communautés francophones se reflète aussi dans la première revue annuelle du Plan de mise en œuvre de la Politique en matière d'immigration francophone pour l'année 2024, réalisée au printemps 2025. Cette revue confirme que les objectifs et les actions progressent conformément aux prévisions. Les succès couvrent l'ensemble des champs d'action de la politique (de la promotion à la recherche) ainsi que les cibles d'admission et l'intégration. Pour plus d'informations, veuillez consulter la nouvelle annexe, qui inclut la mise à jour des mesures.

Citation

« Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer ces investissements qui renforcent l'épanouissement ainsi que la croissance économique et démographique des communautés francophones. En soutenant ces communautés francophones et acadiennes, nous affirmons l'avenir et l'identité unique du Canada, pour un pays plus fort et inclusif. »

- L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Les quatre projets annoncés aujourd'hui démontrent comment l'immigration francophone répond à des besoins essentiels dans nos communautés. Qu'il s'agisse d'attirer des talents dans l'Est ontarien, de soutenir les étudiants internationaux, de renforcer les capacités en santé ou de créer des liens durables avec nos institutions, ces initiatives contribuent à la vitalité économique et culturelle des communautés de langue officielle en situation minoritaire partout au pays. Ensemble, nous bâtissons un réseau solide qui favorise la croissance démographique et l'épanouissement de ces communautés. »

- L'honorable Mona Fortier, députée d'Ottawa--Vanier--Gloucester

« Notre projet soutenu par le PAIF permettra un dialogue continu entre les établissements membres de l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), des fournisseurs de services communautaires et d'autres grands acteurs en immigration francophone, tout en renforçant la relation qui existe entre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et l'ACUFC. Il facilitera l'échange de bonnes pratiques, encouragera l'innovation pour répondre aux besoins actuels de nos membres et de leur population étudiante étrangère, et générera de nouvelles données sur leurs réalités respectives. Le projet nous mènera vers des stratégies actualisées afin de diminuer les obstacles que rencontre la population étudiante étrangère et d'appuyer son intégration au sein des communautés francophones en situation minoritaire. »

- Martin Normand, président-directeur général, Association des collèges et universités de la francophonie canadienne

Faits en bref

Dans le cadre de l'annonce du Budget de 2025, le plan des niveaux 2026-2028 fixe des objectifs de 9 % en 2026 (30 267 admissions), 9,5 % en 2027 (31 825 admissions) et 10,5 % en 2028 (35 175 admissions) d'admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec.

Dans le cadre du Plan d'action pour les langues officielles 2023-2028 : Protection-promotion-collaboration, le gouvernement du Canada a investi 25 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le Centre d'innovation en immigration francophone (CIIF). Grâce à ce financement, le CIIF appuie le PAIF, un programme de subventions et contributions. Le mandat du CIIF est de favoriser l'immigration francophone en appuyant des projets novateurs, en mobilisant les communautés et en intégrant une perspective francophone dans les politiques et programmes.

L'engagement continu d'IRCC envers l'immigration francophone se voit à plusieurs réussites de l'année passée : l'atteinte de 7,2 % d'admissions de résidents permanents d'expression française hors Québec en 2024, l'augmentation du nombre de communautés participant à l'Initiative des communautés francophones accueillantes de 14 à 24, le succès des événements promotionnels, et le financement de plusieurs projets concrets par le Programme d'appui à l'immigration francophone.

