26 nov, 2025, 16:05 ET
OTTAWA, ON, le 26 nov. 2025 /CNW/ - L'honorable Lena Metlege Diab, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, annoncera un certain nombre de projets novateurs visant à renforcer l'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire hors Québec.
Date :
Le jeudi 27 novembre 2025
Heure :
9 h (HNE)
Lieu :
Ottawa
Notes à l'intention des médias
- Les médias sont priés de s'inscrire à l'avance à cet événement en communiquant leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et le nom de leur média à [email protected] d'ici le mercredi 26 novembre, à 18 h (HNE). Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 27 novembre » dans l'objet du courriel.
- Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 8 h 45 (HNE).
- L'annonce sera diffusée en direct sur YouTube.
Pour plus d'informations (médias seulement) : Laura Blondeau, Directrice des communications, Cabinet de la ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 343-550-4808, [email protected]; Relations avec les médias: Secteur du personnel et des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]
