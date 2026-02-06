Remarque : En raison d'un retard de vol, l'itinéraire de la gouverneure générale au Groenland a été modifié. Veuillez consulter ci-dessous le nouveau calendrier pour l'arrivée à Nuuk et la cérémonie officielle d'ouverture et de lever du drapeau.

OTTAWA, ON, le 6 févr. 2026 /CNW/ - Leurs Excellences la très honorable Mary Simon, gouverneure générale du Canada, et M. Whit Fraser visiteront le Groenland du 6 au 7 février 2026. Au Groenland, la gouverneure générale rencontrera Son Excellence Jens‑Frederik Nielsen, premier ministre du Groenland, et prendra part à l'inauguration du consulat du Canada à Nuuk.

La visite sera axée sur le renforcement des relations historiques et culturelles étroites entre les Inuits du Canada et du Groenland. La visite consolidera davantage le leadership du Canada en matière de collaboration circumpolaire, en mobilisant le premier ministre du Groenland, ainsi que d'autres dirigeants, dans des discussions sur des approches communes de la souveraineté et de la gouvernance dans l'Arctique, et en donnant une voix aux Inuits dans les discussions sur l'avenir des communautés arctiques.

La gouverneure générale joue un rôle clé en représentant le Canada et en assumant les fonctions de chef d'État au nom du souverain lors d'événements nationaux et internationaux. En effectuant des visites à l'étranger, la gouverneure générale renforce les relations internationales déjà établies et consolide les partenariats dans divers secteurs de la vie canadienne.

ITINÉRAIRE

Remarque : Les heures, pour le Groenland, sont indiquées en heure du Groenland occidental.

Le vendredi 6 février - Nuuk

12 h 45

Arrivée à Nuuk

À son arrivée dans la capitale, la gouverneure générale sera accueillie par des représentants officiels groenlandais et canadiens.

Aéroport international de Nuuk

Pour des raisons de sécurité, les membres des médias n'auront accès ni au tarmac ni au terrain de l'aéroport. Une zone située de l'autre côté de la route, en face de l'aéroport, sera accessible à ceux qui souhaitent prendre des photos ou des vidéos.

15 h

Rencontre avec le premier ministre du Groenland

La gouverneure générale rencontrera Son Excellence Jens-Frederik Nielsen, premier ministre du Groenland.

16 h 15

Cérémonie officielle d'ouverture et de lever du drapeau

La gouverneure générale assistera à une cérémonie de lever du drapeau en plein air pour marquer l'inauguration du consulat général du Canada à Nuuk, au Groenland.

Consulat général du Canada à Nuuk

17 h

Réception pour souligner la présence diplomatique canadienne au Groenland

La gouverneure générale prononcera une allocution lors d'une réception organisée par le Canada pour souligner la présence diplomatique canadienne à Nuuk et les relations bilatérales entre le Canada et le Groenland.

Hôtel Hans Egede

Le samedi 7 février - Nuuk

9 h

Visite du navire de la Garde côtière canadienne Jean Goodwill en compagnie des membres de l'équipage

En tant que commissaire honoraire en chef de la Garde côtière canadienne, la gouverneure générale montera à bord du navire et s'entretiendra avec des membres de l'équipage.

Port de Nuuk

10 h

Rencontre avec les représentants de la Conférence circumpolaire inuite au Groenland

La gouverneure générale rencontrera des représentants de la Conférence circumpolaire inuite au Groenland afin de discuter des liens de longue date qui unissent les Inuits du Canada et du Groenland, ainsi que de l'importance des droits, de la participation et des perspectives autochtones en matière de politique et de coopération dans l'Arctique.

11 h 30

Rencontre avec les membres du Conseil de l'Arctique du Royaume du Danemark

La gouverneure générale rencontrera les membres de l'équipe présidant le Conseil de l'Arctique du Royaume du Danemark afin de discuter de l'importance durable de la coopération circumpolaire ainsi que de la direction du Conseil par le Royaume.

Faits en bref

Cette visite sera la première visite de Son Excellence au Groenland à titre de gouverneure générale.

Le seul gouverneur général à s'être rendu précédemment au Groenland est Edward Schreyer, en 1982.

La gouverneure générale effectue des voyages officiels à l'étranger à l'appui des objectifs du gouvernement du Canada en matière de diplomatie, de politique étrangère et de commerce.

Notes à l'intention des médias :

Les médias peuvent obtenir des photos de la visite sur demande faite à [email protected] .

